Enthüllt! Das ist ManUniteds Trainer-Shortlist

Sean Ryan/IPS/Shutterstock via www.imago-images.de

Wer folgt bei Manchester United auf Ralf Rangnick?

Anfang Dezember 2021 übernahm Ralf Rangnick das Traineramt bei Manchester United, das Engagement des 63-Jährigen war von Beginn an allerdings lediglich bis zum Ende der Saison ausgelegt. Anschließend wird der Deutsche bei den Red Devils in eine beratende Funktion wechseln. Kein Wunder also, dass sich United bereits nach einem neuen Coach umschauen soll.

"The Athletic" hat nun enthüllt, welche Übungsleiter bei Manchester United gehandelt werden. Demnach geistern die Namen Mauricio Pochettino, Erik ten Hag, Luis Enrique und Julen Lopetegui durch die Geschäftsräume am Old Trafford.

Pochettino wurde bereits vor dem Wechsel von Rangnick als heißer Anwärter auf den Posten bei United gehandelt. Der Argentinier steht zwar noch bis Ende Juni 2023 bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, soll sich an der Seine allerdings nicht besonders wohl fühlen und mit einer Rückkehr nach England liebäugeln. Zwischen 2014 und 2019 betreute Pochettino Tottenham Hotspur.

Auch ten Hag wurde bereits in Manchester gehandelt. Der ehemalige Coach des FC Bayern II besitzt aktuell noch einen Vertrag bis 2023 bei Ajax Amsterdam, wird aufgrund der großen Erfolge, die er mit den Niederländern feiert, aber immer wieder bei größeren Klubs gehandelt. "De Telegraaf" soll der 51-Jährige versichert haben, die Saison in Amsterdam zu beenden. Was dann geschieht, ist offen.

Zwei Spanier bei Manchester United in der Verlosung

Noch vertrackter scheint die Lage bei Luis Enrique zu sein. Der Spanier betreut das Nationalteam seines Heimatlandes und dürfte den Iberern auf keinen Fall den Rücken kehren, ehe die WM 2022 Geschichte ist. Da das Event im Wüstenstaat Katar allerdings aufgrund der klimatischen Bedingungen erst Ende November steigt, dürfte ein Wechsel im Sommer ausgeschlossen sein.

Bleibt mit Julen Lopetegui ein weiterer Spanier. Der 55-Jährige, der bereist Erfahrungen bei Real Madrid und der spanischen Nationalmannschaft sammelte, belegt mit dem FC Sevilla derzeit Rang zwei in der spanischen Liga, ein starkes Bewerbungsschreiben für den Job in Manchester. Allerdings steht auch Loptegui noch über den Sommer hinaus bei seinem Arbeitgeber unter Vertrag. Sein Kontrakt endet erst 2024.