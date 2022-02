Bericht: BVB fordert drei Real-Stars für Haaland

Jonathan Moscrop via www.imago-images.de

Eduardo Camavinga (l.) und Rodrygo Goes (M.) werden beim BVB gehandelt

Die derzeit sehr dezenten Auftritte von Borussia Dortmund dürften die ohnehin nicht großen Chancen auf einen Verbleib des aktuellen verletzten Superstars Erling Haaland nicht unbedingt verbessert haben. Um sich den drohenden Abschied des Norwegers zu versüßen, soll der BVB nun mit einem interessanten Plan an Real Madrid herangetreten sein.

Der BVB soll angeblich bereit sein, auf die angeblich für Erling Haaland vereinbarte Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro zu verzichten und den 21-Jährigen kostenlos zu Real Madrid ziehen zu lassen. Das berichtet das spanische Portal "Diario Gol". Demnach verlangen die Dortmunder im Gegenzug allerdings gleich drei Akteure der Königlichen.

Um welche Spieler es sich handelt, enthüllt der Bericht auch: Eduardo Camavinga, Rodrygo Goes und Nachwuchshoffnung Bruno Iglesias sollen es dem BVB angetan haben.

Eduardo Camavinga wurde bereits im vergangenen Sommer bei der Borussia gehandelt, wechselte letztlich aber für 31 Millionen Euro von Stade Rennes nach Madrid.

Sein unbestrittenes Talent kann der 19-Jährige in der spanischen Hauptstadt bislang aber nur bedingt unter Beweis stellen. Grundsätzlich sei man bei Real zwar der Ansicht, Camavinga verfüge über großes Talent, bei Coach Carlo Ancelotti habe der zentrale Mittelfeldspieler allerdings schlechte Karten. Dass der Youngster einem Neustart in Deutschland zustimmt, ist laut "Diario Gol" daher auch durchaus gut möglich.

Chancen des BVB wohl nicht die besten

Nicht viel besser läuft es bei Real für Flügelflitzer Rodrygo Goes. Der 21-jährige Brasilianer konnte die 45 Millionen Euro, die die Madrilenen 2019 für seine Dienste an den FC Santos überwiesen, noch nicht rechtfertigen. Meist ist der Rechtsaußen nur Joker, 2021/22 kommt er in 32 meist kurzen Einsätzen immerhin auf zwei Toren und sieben Vorlagen.

Dem Bericht zufolge flirtete der BVB schon im vergangenen Sommer mit Rodrygo, kassierte von Real allerdings ein Nein.

Während sich die beiden genannten Spieler bereits einen Namen im Profigeschäft gemacht haben, ist Bruno Iglesias noch ein recht unbeschriebenes Blatt. Der 18-jährige wirbelt im offensiven Mittelfeld der U19 der Madrilenen, wo er in der UEFA Youth League mit drei Toren und zwei Vorlagen in sieben Partien glänzte.

"Diario Gol" schließt seine Ausführungen allerdings mit der Schlussfolgerung, das Vorhaben des BVB dürfte nicht von Erfolg gekrönt sein. Madrids Präsident Florentino Pérez soll wenig Interesse daran hegen, gleich drei Talente zu verlieren. Lediglich ein Abgang von Rodrygo sei für den Real-Boss derzeit eine echte Option.