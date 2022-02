Ribéry bei Autounfall verletzt

Giuseppe Maffia via www.imago-images.de

Franck Ribéry bei Autounfall leicht verletzt

Der frühere Münchner Bundesligastar Franck Ribéry hat bei einem Autounfall in Italien eine leichte Gehirnerschütterung erlitten. Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Montag in Paestum in der Nähe der süditalienischen Stadt Salerno.

Ribéry (38) saß nicht am Steuer. Er wird einige Ruhetage verbringen müssen, teilte der Erstligist US Salernitana mit, bei dem der Flügelspieler seit Beginn dieser Saison unter Vertrag steht.