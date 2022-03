"Ein sehr beängstigender Sieg des FC Bayern"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern steht nach einer eindrucksvollen Leistung im Viertelfinale der Champions League

Nach einer wahren Machtdemonstration steht der FC Bayern im Viertelfinale der Champions League. Mit 7:1 (4:0) deklassierte die Elf von Julian Nagelsmann RB Salzburg. Die nationale wie internationale Presse feierte vor allem Weltfußballer Robert Lewandowski. Manche fürchten die Münchner nun regelrecht. Die Pressestimmen:

Deutschland

"kicker": "Lewandowskis Hattrick nur der Anfang von Bayerns Tor-Gala Richtung Viertelfinale. Nach dem 1:1 im Hinspiel hat der FC Bayern München im Rückspiel gegen RB Salzburg mächtig aufgedreht. Beim 7:1 machte der früheste Hattrick der Champions-League-Geschichte den Anfang."

"Bild": Jetzt MUSS Bayern schnell mit Lewy verlängern! Habt ihr das gesehen, liebe Bayern-Bosse? Beim 7:1 gegen Salzburg ballerte Robert Lewandowski (33) die Münchner mit einem lupenreinen Blitz-Hattrick in nur 10:22 Minuten früh Richtung Champions-League-Viertelfinale. Statten die Bayern den Super-Stürmer jetzt auch endlich mit einem neuen Vertrag aus?"

"RTL": Bayern stürmt mit Vollgas ins Viertelfinale. Mit einer Gala von Weltfußballer Robert Lewandowski und einem wahren Offensiv-Feuerwerk ist Rekordmeister Bayern München ins Viertelfinale der Champions League spaziert. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Salzburg zeigte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann beim souveränen 7:1 (4:0) überhaupt keine Nerven und hielt auch dank eines Lewandowski-Hattricks innerhalb von elf Minuten den Traum vom Königsklassen-Triumph am Leben."

"Spiegel online": "Lewandowski schießt die Bayern ins Viertelfinale der Champions League. Im Hinspiel musste der FC Bayern zittern, im Rückspiel hat Robert Lewandowski kurzen Prozess gemacht: Mit einem Kantersieg ist der FC Bayern ins Viertelfinale gestürmt. Ein Salzburger erlebte einen grausamen Abend."

"ntv": "Dreifacher Lewandowski pulverisiert Salzburg-Märchen. Der FC Bayern bangt nur in den ersten Minuten um das Weiterkommen ins Viertelfinale der Champions League: Dank zwei Elfmetern gehen die Münchner gegen RB Salzburg früh in Führung, Lewandowski gelingt ein lupenreiner Hattrick. Der deutsche Rekordmeister bleibt hungrig und gewinnt verdient mit 7:1 (4:0)."

"Süddeutsche Zeitung": "Lupenreine Antwort auf alle Fragen. Ein früher Hattrick von Robert Lewandowski verhilft dem FC Bayern beim 7:1 gegen Salzburg zum souveränen Viertelfinaleinzug in der Champions League. Es ist ein Schaulaufen der Münchner Offensivabteilung."

"FAZ": "Bayern zerlegen RB. Robert Lewandowski hat Bayern Münchens Starensemble mit einer historischen Hattrick-Show in der Champions League einen weiteren Schritt Richtung Finale geführt. Beim Comeback von Kapitän Manuel Neuer im Tor genügten dem polnischen Weltfußballer am Dienstagabend beim 7:1 gegen Österreichs früh geschlagenen Meister Red Bull Salzburg elf famose Minuten, um mit zwei verwandelten Foulelfmetern (12./21. Minute) und Saisontor Nummer zwölf in der Königsklasse (23.) das Tür zum Viertelfinale zu öffnen."

Österreich:

"Kronen-Zeitung": "Bayern-Dampfwalze macht Salzburgs 'Bullen' platt! Statt die erhoffte Sternstunde zu erleben ist Red Bull Salzburg in der Champions League in ein historisches Debakel geschlittert! Österreichs Serienmeister musste sich im Achtelfinal-Rückspiel bei Bayern München mit 1:7 (0:4) geschlagen geben."

"Salzburger Nachrichten": "Red Bull Salzburg schlittert gegen Bayern in ein 1:7-Debakel. Nur wenige Minuten durfte Red Bull Salzburg am Dienstag von der großen Sensation im Achtelfinale der Champions League gegen den Titelfavoriten Bayern München träumen. Weltfußballer Robert Lewandowski, der beim 1:1 im Hinspiel keinen guten Tag erwischt hatte, machte mit den Bullen bereits in der ersten Halbzeit kurzen Prozess."

"Kurier": "1:7-Debakel in München: Bayern schießt Salzburg aus der Königsklasse. Salzburg wollte ins Viertelfinale der Champions League, ging bei den Bayern aber gnadenlos unter. Lewandowski schrieb Geschichte."

"Der Standard": "1:7-Schmach in München: Bayerns Lektion für Salzburg. Münchener entfernen Red Bull Salzburg mit einem Gesamtscore von 8:2 aus der Champions League. Lewandowski machte mit dem flottesten Hattrick der Bewerbsgeschichte alles klar.

England:

"The Sun": "Robert Lewandowski schießt den schnellsten Champions-League-Hattrick aller Zeiten. Bayern toben gegen Salzburg."

"The Guardian": "Lewandowskis Hattrick in elf Minuten bringt die Bayern auf Kurs zum 7:1-Sieg gegen Salzburg. Während die Bayern in der Allianz Arena ihre traumatisierten Gegner in Grund und Boden spielten, konnte man leicht vergessen, dass man mit einer gewissen Vorahnung in dieses Spiel gegangen war. Salzburg ist eine gefährliche Mannschaft und hatte im Hinspiel gut genug gespielt, um eine Niederlage befürchten zu müssen. Als Leroy Sané aus spitzem Winkel den siebten Treffer für die Gastgeber erzielte, schien das alles noch in weiter Ferne."

Spanien:

"as": "Lewandowski steht für sich allein! Der polnische Stürmer erzielte in elf Minuten einen Hattrick, um einen Sieg gegen Salzburg in die Wege zu leiten, der die Bayern ins Viertelfinale bringt - und sehr beängstigend ist."

"Marca": "Lewandowski führt die Bayern ins Viertelfinale und beansprucht erneut "seinen" Ballon d'Or. Der Pole vernichtet RB Salzburg mit dem frühesten Hattrick in der Geschichte der Königsklasse."

"Mundo Deportivo": "Lewandowski zerstört den Salzburg-Traum! Ein überragender Robert Lewandowski zerstörte Salzburgs Traum, den übermächtigen Bayern München zu eliminieren, und sorgte mit einem Hattrick in nur 11 Minuten für die Entscheidung in der Allianz Arena (7:1) nach dem überraschenden 1:1-Unentschieden vor drei Wochen in Österreich. Die Bayern kamen mit Zweifeln über die Art und Weise, wie sie in den letzten Wochen gespielt hatten, auch im Hinspiel gegen eine über weite Strecken überlegene Salzburger Mannschaft, aber Lewandowski räumte sie aus dem Weg, indem er vom Anpfiff weg Verantwortung übernahm."