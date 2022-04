Juve schäumt vor Wut: Inter gewinnt umstrittenes Topspiel

IMAGO/Andrea Staccioli / Insidefoto

Turbulentes Spitzenspiel zwischen Inter und Juventus

Die SSC Neapel hat in der italienischen Serie A zumindest vorübergehend die Tabellenspitze erobert. Der Ex-Meister setzte sich bei Atalanta Bergamo mit 3:1 (2:0) durch und zog mit 66 Zählern am punktgleichen AC Mailand vorbei. Milan kann am Montag (20.45 Uhr) gegen den FC Bologna aber kontern. Für reichlich Gesprächsbedarf sorgte derweil das Derby d'Italia.

Inter Mailand bleibt Neapel und Stadtrivale Milan auf den Fersen. Der Titelverteidiger setzte sich im Verfolgerduell bei Rekordmeister Juventus Turin mit 1:0 (1:0) durch und hat nun bei einem Spiel weniger als Napoli 63 Punkte auf dem Konto. Juve (59) dürfte sich nach der ersten Serie-A-Niederlage seit Ende November aus dem Titelrennen verabschiedet haben.

Das Derby d'Italia entschied der frühere Bundesligaprofi Hakan Calhanoglu. In der 45. Minute verschoss der türkische Nationalspieler zunächst einen Foulelfmeter, in der fünften Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs machte er es dann aus identischer Ausgangslage besser. Dem waren heftige Proteste der Turiner vorausgegangen.

Ohnehin hatte der Schiedsrichter Massimiliano Irrati in einer über 90 Minuten hitzigen Atmosphäre alle Hände voll zu tun. Nationalspieler Robin Gosens kam bei Inter in den Schlussminuten zum Einsatz.

Für Neapel erzielten Lorenzo Insigne (14., Foulelfmeter), Matteo Politano (37.) und Eljif Elmas (81.) die Treffer. Marten de Roon (58.) verkürzte zwischenzeitlich für Bergamo.