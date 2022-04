Polizei ermittelt nach Ausraster von Cristiano Ronaldo

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Cristiano Ronaldo droht juristischer Ärger

Die 0:1-Niederlage von Manchester United beim FC Everton am Samstag hat nicht nur die Aussichten der Red Devils auf die Teilnahme an der kommenden Austragung der Champions League empfindlich gelindert, sie hat vor allem Superstar Cristiano Ronaldo mächtig an den Nerven gezerrt - womöglich mit juristischen Folgen für den Portugiesen.

Nach dem Abpfiff humpelte Cristiano Ronaldo, von der Partie körperlich und emotional gezeichnet, in Richtung der Katakomben, als ihm die Sicherungen durchgebrannt sind. Im Internet kursieren Videos, die zeigen, wie der Stürmer einem jungen Fan, der den Abmarsch mit seinem Handy filmte, das Telefon unwirsch aus der Hand schlägt. Der Anhänger reagiert sichtlich geschockt, Ronaldo stapft kommentarlos weiter.

Gegenüber dem "Liverpool Echo" hat sich nun Sarah Kelly, die Mutter des Fans, zu den Vorfällen geäußert. Ronaldo habe ihren Sohn "angegriffen" und "verletzt", so Kelly. "Nach dem Spiel verließen die United-Spieler den Platz. Wir saßen nahe dem Spielertunnel, daher kamen sie direkt an uns vorbei und mein Sohn filmte alles. Er filmte alles United-Spieler und dann senkte er sein Telefon, da Ronaldo seinen Stutzen runterzog und sein Knie blutete. Er hat nicht einmal etwas gesagt", so die Augenzeugin weiter.

Ronaldo sei dann mit "schrecklichem, schrecklichem Temperament an ihnen vorbeigegangen, hat meinem Sohn das Telefon aus der Hand geschlagen und ging weiter". "Man kann die Verletzungen sehen, die der Kontakt hinterlassen hat. Ich kann gar nicht glauben, wovon ich spreche", so Kelly weiter. Ihr Sohn, der unter Autismus leide, stehe "komplett unter Schock". Als Mutter sehe sie die Sache so: "Er ist ein autistischer Junge und wurde von einem Fußballer angegriffen."

Der Bericht enthält Fotos von den Verletzungen und des zerstörten Handys, die Ronaldos Aussetzer belegen sollen.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Kurz nach dem Vorfall kehrte wohl auch bei Ronaldo Einsicht ein. "Es ist nie einfach, in schwierigen Momenten wie dem, den wir gerade erleben, mit Emotionen umzugehen. Dennoch müssen wir immer respektvoll und geduldig sowie ein Vorbild für alle jungen Menschen sein, die das schöne Spiel lieben. Ich möchte mich für meinen Ausbruch entschuldigen und, wenn möglich, diesen Fan einladen, ein Spiel im Old Trafford zu sehen, als Zeichen von Fairplay und Sportlichkeit", schrieb der Superstar auf Instagram.

Die Merseyside Polizei hat inzwischen dennoch Ermittlungen aufgenommen. "Wir können bestätigen, dass wir uns mit Manchester United und dem FC Everton in Verbindung setzen, nachdem Berichte über einen mutmaßlichen Angriff beim Fußballspiel Everton gegen Manchester United heute (Samstag, 9. April 2022) in Goodison vorliegen", zitiert der "Liverpool Echo" einen Sprecher der Behörde.

Und weiter: "Untersuchungen sind im Gange und Beamte arbeiten derzeit mit dem Everton Football Club zusammen, um CCTV-Aufnahmen zu überprüfen, und führen umfangreiche Zeugenuntersuchungen durch, um festzustellen, ob eine Straftat stattgefunden hat."