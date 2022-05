"Konkretes Interesse": BVB-Profi vor Wechsel in die Heimat?

IMAGO/Martin Hangen

Verlässt Marwin Hitz (l.) den BVB?

Auf der Torwartposition wird es bei Borussia Dortmund im Sommer aller Voraussicht nach mehrere Änderungen geben. Während der Abgang von Roman Bürki bereits fix ist, könnte mit Marwin Hitz ein weiterer Schlussmann den BVB verlassen. Marcel Lotka soll derweil von Hertha BSC kommen. Obwohl die Berliner den Keeper offenbar doch behalten wollen, sollen die Schwarz-Gelben weiterhin von dessen Ankunft ausgehen.

Einzig der Stammposten scheint im Tor von Borussia Dortmund aktuell sicher vergeben zu sein. Gregor Kobel wird beim BVB auch in der kommenden Saison zwischen den Pfosten stehen. Um seinen Stellvertreter Marwin Hitz ranken sich derweil Abschiedsgerüchte.

Kein Wunder, heizte der 34-Jährige nach seinem Einsatz im Spitzenspiel gegen den FC Bayern (1:3) Ende April die Spekulationen durch einen Instagram-Beitrag doch persönlich an. "The last klassiker", schrieb der Schweizer unter das Bild, was wohl als klare Abgangsankündigung zu verstehen ist.

Laut "transfermarkt.de" könnte es Hitz in die Heimat ziehen, denn der FC Basel möchte den Eidgenossen offenbar unter Vertrag nehmen. Im Dortmunder Umfeld wird von einem "konkreten Interesse" gesprochen, heißt es. Zuletzt wurde Hitz mit seinem Ex-Klub FC Augsburg in Verbindung gebracht.

BVB bezüglich Herthas Lotka optimistisch

Mit Marcel Lotka hat der BVB derweil schon einen neuen Torhüter verpflichtet. Der 20-Jährige kommt von Hertha BSC - soweit die Theorie. Schließlich möchten die Berliner ihren neuen Stammkeeper Medienberichten zufolge doch noch vom Verbleib überzeugen. Eine spezielle Klausel im Vertrag soll dies möglich machen.

Wie "transfermarkt.de" erfahren haben will, ist der BVB aber optimistisch, dass Lotka im Sommer wie geplant nach Westfalen kommen wird. Einseitige Optionen zur Verlängerung sollen demzufolge "grundsätzlich unwirksam" sein. Hertha BSC hatte Lotkas auslaufenden Vertrag durch eine Klausel angeblich um ein weiteres Jahr verlängert.

Der gebürtige Duisburger ist beim BVB für die Drittliga-Mannschaft eingeplant.