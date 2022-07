PSG stellt neuen Trainer in Kürze vor

AFP/SID/FRANCK FIFE

Galtier wurde in der PSG-Geschäftsstelle gesichtet

Trainer Christophe Galtier hat einen Zweijahresvertrag beim französischen Fußballmeister Paris St. Germain unterschrieben und wird am Dienstag (14:00 Uhr) im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.

Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine "mit der Angelegenheit vertraute Quelle". Der 55-jährige Galtier wurde weiterhin am Montagabend in der PSG-Geschäftsstelle gesichtet, wie Videos in den Sozialen Medien nahelegten.

Galtier, zuletzt Trainer bei OGC Nizza und dort kürzlich durch Lucien Favre ersetzt, wird seit Wochen als Top-Kandidat beim Klub von Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar gehandelt.

Der Argentinier Mauricio Pochettino (Vertrag bis 2023) war gegen Ende der abgelaufenen Saison, in der das PSG-Starensemble allein die nationale Meisterschaft gewann, zunehmend unter Druck geraten.