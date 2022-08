Haaland kassiert Hohn und Spott nach Mega-Schwalbe

IMAGO/Pressinphoto

Ex-BVB-Angreifer Erling Haaland sorgte mit einer Schwalbe für Aufruhr

Am Mittwochabend trafen der FC Barcelona und Manchester City in einem Benefizspiel zu Gunsten des an der Nervenkrankheit ALS erkrankten spanischen Ex-Keepers Juan Carlos Unzué aufeinander. Die Partie für den guten Zweck avancierte zu einen kleinen Offensivfeuerwerk und bot den 91.062 Fans im Camp Nou eigentlich alles, was ein starbesetzter Freundschaftskick mitten in der Saison verspricht. Einer legte allerdings etwas zu viel Ehrgeiz an den Tag und erntete im Netz Spott und Häme: Ex-BVB-Goalgetter Erling Haaland.

In der Arena des FC Barcelona eröffnete Gast ManCity in der 21. Minute den Torreigen, als Barca-Keeper Inake Pena eine Hereingabe von City-Neuzugang Sergio Gomez durch die Pranken genau vor die Füße von Angreifer Julian Álvarez flutschen ließ.

Acht Minuten später sorgte mit Pierre-Emerick Aubameyang erstmals ein ehemaliger BVB-Stürmer für Aufsehen: Der Gabuner, der vor einem Wechsel zum FC Chelsea stehen soll, zimmerte eine Hereingabe von Sergio Busquets aus spitzem Winkel per Volley in den Kasten der Citizens. Der deutsche Torwart Stefan Ortega, der unlängst durchaus überraschend zu den Engländern wechselte, machte dabei zumindest nicht die beste Figur.

Nach der Halbzeit patzten Ortegas Vorderleute: In der 66. Minute vertändelt die City-Defensive das Leder leichtfertig im eigenen Sechzehner, der zuletzt beim FC Bayern gehandelte Frenkie de Jong reagierte am schnellsten und brachte Barca in Front. Die Führung hielt allerdings nur vier Minuten, dann glich Manchester-Youngster Cole Palmer mit seiner zweiten Großchance des Spiels aus.

A lovely team goal finished by Palmer! 🌟#ManCity pic.twitter.com/GDhclLkZjE — Manchester City (@ManCity) 24. August 2022

Verletzung trübt die Stimmung

Mit dem Remis gab sich allerdings keine der Mannschaften zufrieden, es wurde munter auf den nächsten Treffer gedrängt. Letztlich klingelte es nach einer tollen Kombination zwischen Álex Balde und Memphis Depay in der 80. Minute erneut.

In der Folge trübte eine Verletzung von ManCity-Talent Luke Mbete die Stimmung, ehe es zum großen Aufreger um Haaland kam. In der siebten Minute der Nachspielzeit geht der Norweger im Laufduell mit Andreas Christensen im Strafraum zu Boden, José Maria Sanchez Martinez entschied auf Strafstoß. Die Zeitlupe entlarvt allerdings eine ziemlich plumpe Schwalbe Haalands, der wenn überhaupt minimal von Christensen berührt wird, einige Schritte weiterläuft und erst fällt, als er sich versichert hat, dass in der Mitte kein Mitspieler anspielbereit ist.

Im Netz erntete der 22-Jährige, der vor seinem Wechsel nach Manchester hartnäckig beim FC Barcelona gehandelt und von Publikum mit warmen Applaus bedacht wurde, reichlich Spott und Kritik für seine Aktion.

"Peinlich! Eine Schwalbe in einem Freundschaftsspiel", urteilen einige User auf Twitter, "das ist beim Zuschauen ja schon unangenehm", lautet ein anderer Kommentar. Auch mangelnde Integrität wird dem Torjäger vorgeworfen. "Bitte komm nie wieder zurück ins Camp Nou", wünschen sich andere Nutzer.

Den fragwürdigen Elfer ließ sich Riyad Mahrez dennoch nicht nehmen. Der Algerier traf quasi mit dem Schlusspfiff zum 3:3-Endstand. Für die Trainer war der schmeichelhafte Ausgleich hingegen kein Thema. Es sei ein "schöner Sommerabend" gewesen, beide Teams hatten Spaß und letztlich sei es "eine Ehre", Unzué helfen zu können, erklärte City-Boss Pep Guardiola.