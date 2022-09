Rückkehr des Profi-Fußballs in Großbritannien

AFP/SID/OLI SCARFF

Ab Dienstag wird in Großbritannien wieder gespielt

Sechs Tage nach dem Tod von Königin Elizabeth II. soll in Großbritanniens unteren Profiligen ab Dienstag wieder der Fußball rollen. Das teilte die Englische Fußball-Liga (EFL) zu Wochenbeginn mit.

Neben dem Spielbetrieb in den drei von der EFL geführten Ligen unterhalb der selbstständigen Premier League finden nach Angaben des nationalen Fußball-Verbandes FA außerdem auch Spiele in der Super League der Frauen und in der FA-Cup-Qualifikation "ab sofort" wieder statt. In der Premier League sind die ersten Begegnungen nach dem Ableben der Monarchin für Freitag geplant.

Schottlands Verband stellte für seine eigenständigen Ligen eine "Rückkehr zur Normalität" ohne genaue Terminangaben in Aussicht, während in Wales auch schon ab Dienstag wieder gespielt werden soll.

In den EFL-Spielen in England, Wales, Schottland und Nordirland soll die Trauer von Klubangehörigen und Zuschauern um die Queen laut Angaben der Organisation breiten Raum bekommen. Demnach sind vor dem Anpfiff auf allen Feldern Schweigeminuten sowie das Abspielen der Nationalhymne ebenso vorgesehen wie eine Halbmast-Beflaggung der Stadien und Trauerflor bei allen Spielern.

Allerdings ist ungeachtet sämtlicher Ankündigungen der Verbände die planmäßige Durchführung aller anstehenden Begegnungen noch keineswegs endgültig sicher. Denn aufgrund der enormen Sicherheitsvorkehrungen rund um das für den 19. September (Montag) geplanten Staatsbegräbnis für die verstorbene Königin und die vorherige Aufbahrung ihres Leichnams in London könnten einzelne Spiele wegen mangelnder Polizeikräfte noch von den jeweiligen Spielplänen abgesetzt werden. Bereits am Montag hatte die Europäische Fußball-Union (UEFA) das für Donnerstag vorgesehene Europa-League-Gruppenspiel zwischen dem Londoner Klub FC Arsenal und der PSV Eindhoven aufgrund fehlender Polizisten absagen müssen.

"Wir werden mit Fußballvereinen zusammenarbeiten, um nach Abwägung des Sicherheitsbedarfs für nationale Veranstaltungen und die tägliche Polizeiarbeit zu gewährleisten, dass Fußballspiele nach Möglichkeit sicher stattfinden können", teilte der Nationale Rat der Polizeichefs mit: "Das ist eine Ausnahmesituation, und wir arbeiten mit allen Beteiligten eng zusammen."