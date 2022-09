Schwerwiegende Erpressungsvorwürfe gegen Pogba-Bruder

IMAGO/Kevin DOMAS

Mathias Pogba soll seinen eigenen Bruder Paul erpresst haben

Der ältere Bruder des französischen Fußball-Stars Paul Pogba und vier weitere Männer werden aufgrund von Erpressungsvorwürfen am Samstag wohl einer Untersuchungsrichterin vorgeführt.

Das berichtet die Nachrichtenagentur "AFP" unter Berufung auf Justizkreise. Mathias Pogba gab demnach zu, seinen Bruder Paul mit einem Video erpresst zu haben. Dabei soll es um eine Millionensumme gegangen sein.

Der einst selbst als Profifußballer aktive Mathias Pogba (32) hatte die Anschuldigungen über seinen Anwalt zunächst bestritten. In dieser Woche war er in Frankreich in Gewahrsam genommen worden und gab die Tat laut "AFP" daraufhin zu.

Vorausgegangen war den Ermittlungen der französischen Behörden ein Video vom 27. August. Darin hatte Mathias Pogba "große Enthüllungen" über seinen Weltmeister-Bruder von Juventus Turin angekündigt.

In der Folge sollen nach "AFP"-Angaben große Geldsummen gefordert worden sein, falls Paul Pogba die Verbreitung von angeblich kompromittierenden Videos verhindern wolle.