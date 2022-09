Real Madrid plant wohl Transfer-Doppelschlag um Haaland

IMAGO/MI News

Ex-BVB-Star Erling Haaland jubelt für Manchester City

Erling Haaland glänzt bei Manchester City mit einer beeindruckenden Torausbeute. Zwar ist der Angreifer erst im Sommer vom BVB zum englischen Meister gewechselt, dennoch wird weiterhin über die Zukunft des Norwegers spekuliert. Real Madrid soll den ehemaligen Dortmunder nämlich nach wie vor im Blick haben.

Vor seinem Abschied von Borussia Dortmund wurde Erling Haaland monatelang mit zahlreichen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Unter den vermeintlichen Interessenten befand sich auch Real Madrid. Letztlich entschied sich der Torjäger aber für einen Wechsel zu Manchester City.

Bei den Skyblues besitzt der 22-Jährige einen langfristigen Vertrag bis 2027. Dennoch wird weiterhin über seine sportliche Zukunft spekuliert.

Die spanische "AS" will nun von einem speziellen Plan von Real Madrid erfahren haben. Demzufolge haben die Königlichen sowohl Haaland als auch dessen Teamkollegen Joao Cancelo auf dem Zettel. So soll der amtierende Champions-League-Sieger den portugiesischen Rechtsverteidiger bereits für den kommenden Sommer im Visier haben.

Ex-BVB-Star Haaland glänzt bei Manchester City

Ein Vorstoß bei Haaland ist dem Blatt zufolge dagegen für 2024 angedacht. Dieses Vorhaben könnte Real Madrid rund 180 Millionen Euro kosten, spekuliert die "AS". Angeblich besitzt Haaland bei den Citizens für 2024 eine Ausstiegsklausel.

Real Madrid könnte den Ex-BVB-Star als Nachfolger für Vereinslegende Karim Benzema verpflichten. Der 34 Jahre alte Franzose besitzt in der spanischen Hauptstadt noch ein Arbeitspapier bis 2023.

Manchester City dürfte aber alles daran setzen, Haaland bis mindestens 2027 im Verein zu halten. Schließlich avancierte der Norweger in seinen ersten Wochen in der Premier League prompt zum Superstar. In seinen ersten zehn Pflichtspielen für Manchester City erzielte Haaland starke 14 Tore.