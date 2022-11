Medien: Liverpool-Besitzer treffen Klopp-Entscheidung

IMAGO/Kieran McManus/Shutterstock

Jürgen Klopp weiß die Klubführung beim FC Liverpool hinter sich

Beim FC Liverpool macht Teammanager Jürgen Klopp aktuell schwere Zeiten durch. Zuletzt wurde nach dem Absturz ins Premier-League-Mittelmaß sogar schon über das Ende seiner Ära an der Anfield Road spekuliert. Doch das Vertrauen der Klubführung ist wohl weiter ungebrochen.

Wie "Sky" berichtet, stehen die Besitzer der Reds um die amerikanische Fenway Sports Group noch immer hinter ihrem deutschen Trainer. Es gebe von Seiten der Eigentümer keine Gedanken an eine Trennung und auch Klopp denke derzeit nicht daran, sein Engagement in England abzubrechen.

Vielmehr planen beide Seite, spätestens in der kommenden Saison gemeinsam wieder oben anzugreifen. Um die Konkurrenzfähigkeit des Kaders zu gewährleisten, sei die Klubführung sogar bereit, größere Summe zu investieren, heißt es beim TV-Sender.

Im nächsten Sommer sind angeblich gleich mehrere Top-Transfers geplant, schreibt "Sky", ohne Namen zu nennen. Ein zentraler Mittelfeldspieler soll derweil bereits im Winter eingekauft werden.

Jagt Liverpool BVB-Star Jude Bellingham?

Zuletzt hatten sich die Gerüchte gehäuft, dass Liverpool bei BVB-Star Jude Bellingham anklopfen könnte. Der Dortmunder wäre allerdings wohl frühestens im nächsten Sommer zu haben. Ein Winter-Wechsel dürfte nicht im Interesse der Borussia liegen.

Als kurzfristige Überbrückungslösungen bringt der Bericht Moises Caicedo von Brighton und Leipzigs Konrad Laimer ins Gespräch.

Das Beherrschen der englischen Sprache könnten diesmal allerdings eine Grundvoraussetzung für neue Gesichter werden. Laut "Sky" ist neben den Verletzungsproblemen die Kommunikation derzeit nämlich das große Manko beim Champions-League-Sieger von 2019.

Neuzugänge wie Luis Díaz und Darwin Nunez sprächen kaum Englisch, was die Absprachen mit der Mannschaft erschwere. Der neue Top-Stürmer aus Uruguay hatte vor wenigen Monaten in einem denkwürdigen Interview zugegeben, er verstehe meist nicht, was Klopp in den Teambesprechung der Mannschaft erkläre.

Mit nur 16 Punkten aus den ersten 12 Spielen steht die Klopp-Elf derzeit nur auf Platz neun. Gerade gegen schwächere Teams bringt Liverpool derzeit zu selten Leistung.