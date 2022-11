Rose äußert sich zu Werner-Verletzung

IMAGO/Sven Sonntag

Timo Werner von RB Leipzig verletzt ausgewechselt

Nationalstürmer Timo Werner hat knapp drei Wochen vor der Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) eine wohl kleinere Sprunggelenksverletzung erlitten.

Der 26-Jährige vom Pokalsieger RB Leipzig musste im letzten Gruppenspiel der Champions League am Mittwoch gegen Schachtar Donezk in Warschau nach einem Foul in der 19. Spielminute ausgewechselt werden.

Noch während des Spiels gaben die Sachsen Entwarnung. Werner habe nach der ersten Diagnose nur Schmerzen, in Leipzig würden aber genauere Untersuchungen folgen, hieß es.

"Bei Timo ist es hoffentlich nicht so schlimm. Aber es ging halt nicht mehr. Er hat beim Auftreten Schmerzen gehabt. Wir müssen es jetzt noch genauer untersuchen. Aber der Doc sagt, jetzt erstmal scheint es nichts Wildes zu sein", sagte Trainer Marco Rose nach der Partie.

Am 10. November nominiert Bundestrainer Hansi Flick seinen WM-Kader. Werner gehört seit März 2017 zum Aufgebot der deutschen Mannschaft, für Katar ist der Angreifer fest eingeplant.