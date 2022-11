Flicks WM-Plan mit Gladbach-Star Hofmann enthüllt

IMAGO/Revierfoto

Gladbachs Jonas Hofmann fährt zur Fußball-WM in Katar

In der deutschen Fußball-Nationalmannschaft lief Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Jonas Hofmann zuletzt mehrfach als Rechtsverteidiger auf. Für die Fußball-WM 2022 in Katar plant Bundestrainer Hansi Flick mit dem Gladbach-Profi aber offenbar anders.

Jonas Hofmann gehört im DFB-Team zu den Lieblingen von Hansi Flick. Bereits im letzten Sommer stellte der Bundestrainer dem Profi von Borussia Mönchengladbach einen WM-Freibrief aus.

"Wenn man die letzten Spiele sieht, dann muss man sagen, dass er schon gesetzt ist", sagte Flick, als er im Juli das Gladbacher Trainingslager in Rottach-Egern besuchte.

Bei den Nations-League-Spielen im Juni hatte Hofmann zuvor mit zwei Treffern und einem herausgeholten Elfmeter überzeugt.

So plant Hansi Flick mit Gladbach-Star Jonas Hofmann

Dass seine Teilnahme an der Endrunde in Katar zuletzt wegen einer Schultereckgelenksprengung fraglich schien, dürfte Flick die eine oder andere Sorgenfalte auf die Stirn getrieben haben. Doch Hofmann wurde rechtzeitig fit und präsentierte sich im Gladbach-Trikot auch schon wieder in ansprechender Form.

Besonders wertvoll für die Nationalmannschaft macht den früheren Dortmunder seine Vielseitigkeit. Sogar als Rechtsverteidiger in einer Fünferkette ließ Flick Hofmann in den letzten Monaten mehrfach auflaufen.

Wie "Sport1" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, ist dieses Gedankenspiel beim Bundestrainer mit Blick auf die WM aber vom Tisch.

Flick sehe Hofmann demnach stattdessen inzwischen klar in einer offensiveren Rolle. Damit heizt der 30-Jährige den ohnehin schon brutalen Konkurrenzkampf auf den Außenbahnen weiter an.

Starke WM-Konkurrenten von BVB und FC Bayern

Rund um die Problemposition Mittelsturm verfügt Flick nämlich über zahlreiche hochkarätige Alternativen. Stars wie Serge Gnabry und Leroy Sané vom FC Bayern sowie BVB-Akteur Karim Adeyemi bewerben sich um die Plätze.

Hinzu kommen Spieler wie Thomas Müller, Jamal Musiala oder Julian Brandt, die allerdings eher in einer zentraleren Position ihre Stärken haben.