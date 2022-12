Klinsmann erklärt: Darum gehört Füllkrug in die Startelf

IMAGO/ULMER

Niclas Füllkrug könnte gegen Costa Rica von Beginn an ran

Niclas Füllkrug ist bei der WM in Katar zum personifizierten Hoffnungsträger der deutschen Fußball-Nationalmannschaft geworden. Nach seinem Ausgleichstor gegen Spanien fordern viele Experten seine Beförderung in die Startelf für das entscheidende Gruppenspiel gegen Costa Rica am Donnerstag (20 Uhr) - darunter auch Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann.

Der Weltmeister von 1990 outete sich im Gespräch mit dem "kicker" als echter "Fülle"-Fan und wünscht sich den 29-Jährigen nun auch gegen die Zentralamerikaner auf dem Rasen.

"Ich habe mich unheimlich über Niclas Füllkrug gefreut. Weil er für unser Land getroffen hat, aber auch weil mir als ehemaligem Mittelstürmer das Herz aufgeht, wenn es mit einem echten Neuner funktioniert", so Klinsmann, der selbst auf 47 Tore in 108 A-Länderspielen zurückblickt.

Klinsmann sicher: Deutschland kann noch weit kommen

Es gehe nach Ansicht des 58-Jährigen dabei "gar nicht nur um Tore". "Ein präsenter Neuner schafft immer Entlastung, wenn er die Bälle festmachen kann und verteilt, dadurch ein Spiel auch beruhigen kann. Niclas Füllkrug kann das, er hat eine gute Präsenz, ist gut am Ball, das Gefühl und das Näschen für die Situationen vor dem Tor hat er sowieso", erklärte Klinsmann, der zuletzt bei seinem kurzen Gastspiel als Bundesliga-Trainer bei Hertha BSC in Erscheinung getreten war.

Der Sommermärchen-Bundestrainer von der Heim-WM 2006 zeigte sich grundsätzlich zuversichtlich, dass die deutsche Mannschaft im letzten Gruppenspiel noch der Sprung vom letzten auf den zweiten Tabellenplatz gelingen wird, der zum Einzug in die K.o.-Phase berechtigt: "Ich erwarte, auch wenn es etwas Schützenhilfe bedarf, dass sie die Gruppe übersteht und dann auch weit kommen kann. Natürlich ist jetzt Druck vor dem Spiel gegen Costa Rica da, aber die Drucksituation vor dem Sonntag war viel größer. Dass die Mannschaft dieser Situation standgehalten hat, kann zusätzliche Kräfte freisetzen."

Klinsmann selbst nahm in seiner Karriere als Spieler an drei Weltmeisterschaften teil und erzielte dabei in 17 Spielen elf Tore.

