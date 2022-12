Transfer-Hammer wohl fix: Ronaldo geht nach Saudi-Arabien

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Christiano Ronaldo wird im kommenden Jahr wohl für den FC Al-Nassr auflaufen

Es ist wohl der Transfer-Hammer der WM: Medienberichten aus Spanien zu Folge unterschreibt Cristiano Ronaldo beim FC Al-Nassr in Saudi-Arabien. Bereits ab dem 1. Januar wird der portugiesische Superstar für den achtzehnfachen Meister auf Torejagd gehen.

Die Transfer-Saga um Cristiano Ronaldo scheint beendet zu sein: Die spanische Sportzeitschrift "Marca" hat enthüllt, dass der Europameister von 2016 in Kürze einen Vertrag beim saudischen Spitzenklub Al-Nassr unterschreiben wird, der bis zum Sommer 2025 datiert sein soll.

Gelockt wird Ronaldo nicht nur durch ein irres Gehalt von rund 100 Millionen Euro, er soll darüber hinaus auch für die Tätigkeit als Werbe- und Identifikationsfigur des Vereins weitere Millionenbeträge einnehmen.

Insgesamt wird Ronaldo in Saudi-Arabien pro Saison auf eine Gage von rund 200 Millionen Euro kommen, heißt es. Damit würde der Portugiese zum bestbezahlten Sportler der Welt aufsteigen.

Auch BVB und FC Bayern wurden mit Ronaldo in Verbindung gebracht

Zum Vergleich: Superstar Lionel Messi bezieht derzeit bei Paris Saint-German ein Gehalt von rund 40 Millionen Euro und somit rund 60 Millionen weniger als der ehemalige Spieler von Manchester United.

Seinen Vertrag bei den Red Devils löste Ronaldo erst Ende November auf, nachdem er seinen Frust über eine miserable Hinrunde öffentlich in einem Interview geäußert hatte.

Schon im Sommer gab es kaum einen Top-Klub in Europa, dem kein Interesse am Superstar nachgesagt wurde. Selbst der FC Bayern und der BVB wurden mit Ronaldo in Verbindung gebracht.

Der Portugiese habe den Anspruch gehabt, Champions League zu spielen, hieß es. Doch spätestens nach seinem Skandal-Interview und den enormen Gehaltsforderungen gab es bei europäischen Top-Klubs keine Zukunft für den 37-Jährigen.

Bei Al-Nassr würde Ronaldo auf einige bekannte Gesichter treffen: Neben Mittelfeldabräumer Luiz Gustavo, der jahrelang beim FC Bayern und dem VfL Wolfsburg unter Vertrag stand, läuft auch die kamerunische WM-Entdeckung Vincent Aboubakar derzeit für den saudischen Rekordmeister auf