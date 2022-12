Mega-Offerte für Liverpool geplant

imago sportfotodienst

Der FC Liverpool könnte den Besitzer wechseln

Bereits seit Anfang November ist be-kannt, dass der FC Liverpool zum Ver-kauf steht. Nun soll den Reds ein ers-tes, milliardenschweres Angebot ins Haus stehen. Ein Konsortium von Käufern aus Saudi-Arabien und Katar soll sich als Anwärter auf einen Kauf des FC Li-verpool in Stellung gebracht haben.||Das will das Portal 'The Sporting New' exklusiv erfahren haben. Die Investoren aus den Golfstaaten sollen ein Angebot von über 3,7 Milliarden Euro planen.