Transfer-Hammer? DFB-Star offenbar vor Wechsel zu Real

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Wechselt Kai Havertz (r.) vom FC Chelsea zu Real Madrid?

Am Sonntag machte Real Madrid den Abschied von Karim Benzema offiziell. Somit müssen sich die Königlichen nach einem gleichwertigen Ersatz für ihren Top-Stürmer umsehen. Doch die Suche könnte bereits schnell beendet sein: Medienberichten zufolge steht ein deutscher Nationalspieler kurz vor einem Wechsel zu Real.

Kai Havertz erlebte mit dem FC Chelsea eine Saison zum Vergessen. Mit den Blues kam der deutsche Nationalspieler trotz enormer Transferausgaben nicht über den zwölften Tabellenplatz hinaus, so dass der Klub aus London in der neuen Spielzeit nicht auf der europäischen Bühne vertreten ist.

Um auch in der nächsten Saison in der Champions League zu spielen, müsste der ehemalige Leverkusener daher einen Wechsel vollziehen. Laut "Bild" könnte dieser gar zeitnah über die Bühne gehen: Die Boulevardzeitung will erfahren haben, dass ein Transfer von Havertz zu Real Madrid in naher Zukunft realisiert werden könnte.

FC Chelsea oder Real Madrid? Verwirrung um Kai Havertz

Bereits vor einigen Tagen hatte die "Marca" von einem Interesse der Königlichen am DFB-Star berichtet. Durch den feststehenden Abgang von Karim Benzema, den Real am Sonntag offiziell machte, erhalten die Gerüchte nun eine neue Dynamik, da der Klub aus der spanischen Hauptstadt einen gleichwertigen Ersatz verpflichten muss.

Die "Bild" berichtet, dass sich sowohl Trainer Carlo Ancelotti als auch Real-Präsident Florentino Perez auf Havertz als Wunschspieler festgelegten hätten. Da sich der FC Chelsea durch die verpasste Qualifikation für den Europapokal von einigen Spielern trennen müsse, wäre ein Abgang des 23-Jährigen durchaus möglich, heißt es.

Das genaue Gegenteil behauptet indes der Transfer-Experte Ekrem Konur auf Twitter. Demnach habe der neue Chelsea-Trainer Mauricio Pochettino keinerlei Interesse daran, den Deutschen im Sommer zu verkaufen. Der Klub aus der Premier League strebe eine Vertragsverlängerung bis 2028 an, so der türkische Journalist weiter.