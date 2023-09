Nagelsmann als Bundestrainer? Effenberg "nicht begeistert"

IMAGO/Hansjürgen Britsch

Julian Nagelsmann gilt als heißester Kandidat auf die Nachfolge von Hansi Flick als Bundestrainer

Weiterhin gilt Julian Nagelsmann als heißester Kandidat auf die Nachfolge von Hansi Flick als Bundestrainer. Doch ist der ehemalige Übungsleiter des FC Bayern der richtige für den DFB-Job? Ex-Profi Stefan Effenberg vertritt die Auffassung, dass es eines anderen Typen mit Blick auf die Heim-EM bedarf.

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den geschassten Hansi Flick läuft beim DFB derzeit alles auf Julian Nagelsmann hinaus. Der im März freigestellte Trainer des FC Bayern ist Top-Kandidat auf den Bundestrainer-Posten. Zuletzt soll es gar eine erste Kontaktaufnahme mit dem Management des 36-Jährigen gegeben haben, von der auch RTL/ntv und sport.de erfahren haben und berichteten.

Doch nicht alle Experten sind davon überzeugt, dass Nagelsmann der richtige ist, um die Nationalmannschaft auf die Heim-EM im kommenden Sommer vorzubereiten.

"Davon wäre ich kein Freund. Alleine schon vom Alter her. Ich glaube, dass der DFB oder die Nationalspieler einen Typen brauchen, der eine gewisse Erfahrung hat, der auf dieser Ebene selbst gespielt hat, der von oben auf die Spieler schaut", betonte Ex-Profi Stefan Effenberg im "Sport1"-Doppelpass.

Effenberg: Das kann Nagelsmann nicht leisten

"In den Interviews nach dem Frankreich-Spiel hat man gehört, dass da einer (Rudi Völler, Anm. d. Red.) in der Kabine stand, der eine gewisse Aura hatte. Der hat die Erfahrung, das ist eine Persönlichkeit und ich glaube, das ist ganz entscheidend für die Nationalmannschaft", so der langjährige Spieler des FC Bayern.

Deshalb habe er Felix Magath als neuen Bundestrainer ins Gespräch gebracht. "Ich bin auch ein großer Fan davon, über van Gaal nachzudenken. Solche Leute brauchst du, um diese Nationalmannschaft zu führen und wieder dahin zu bringen, worauf es ankommt. Und das kann in meinen Augen ein etwas über 30-Jähriger nicht leisten", ergänzte der 55-Jährige.

"Es gibt ja auch Gründe, warum er nicht mehr Trainer bei Bayern München ist. Und das muss man halt durchleuchten", resümierte Effenberg, der dem DFB von einer Verpflichtung von Nagelsmann abrät.