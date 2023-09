Wolfsburg empfängt Werder im DFB-Pokal

FIRO/SID

Titelverteidiger VfL Wolfsburg trifft auf Werder Bremen im DFB-Pokal

Dauergewinner VfL Wolfsburg trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen auf den Bundesliga-Konkurrenten Werder Bremen, Meister Bayern München muss beim Regionalligisten Kickers Offenbach antreten.

Dies ergab die Auslosung am Montagabend in der Highlight-Show "Nachspielzeit" der Frauen-Bundesliga bei "Sky".

"Bremen ist immer ein unangenehmer Gegner, das wird nicht einfach", sagte Wolfsburgs Nationalspielerin Svenja Huth. Die Wolfsburgerinnen haben den Pokal seit 2015 neunmal in Folge gewonnen, Bayern triumphierte nur 2012.

Elf von zwölf Bundesligisten sind noch im Rennen, lediglich Aufsteiger 1. FC Nürnberg war mit 0:1 beim Zweitligisten Carl Zeiss Jena in der zweiten Runde ausgeschieden.

Die Runde der letzten 16 wird am 25. und 26. November ausgetragen, das Finale findet am 9. Mai 2024 in Köln statt.

Das Achtelfinale im DFB-Pokal in der Übersicht:

Bundesliga gegen Bundesliga:

TSG Hoffenheim - RB Leipzig

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg

VfL Wolfsburg (TV) - Werder Bremen

SGS Essen - 1. FC Köln

2. Bundesliga gegen Bundesliga:

Hamburger SV - Bayer Leverkusen

Regionalliga - Bundesliga

FSV Mainz 05 - MSV Duisburg

Kickers Offenbach - Bayern München

Regionalliga - 2. Bundesliga

Viktoria Berlin - FC Carl Zeiss Jena