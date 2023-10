England ächzt zu Sieg über Australien

AFP/SID/HENRY NICHOLLS

England feiert Testspielsieg gegen Australien

Die englische Fußball-Nationalmannschaft geht mit einem knappen Sieg im Rücken in die Neuauflage des EM-Endspiels von 2021 gegen Italien. Vier Tage vor dem wegweisenden Gruppenspiel in der EM-Qualifikation bezwang das neu zusammengestellte Team von Trainer Gareth Southgate im Test Australien 1:0 (0:0). Der entscheidende Treffer gelang Aston Villas Ollie Watkins in der 58. Minute.

Southgate hatte bei der Aufstellung gegen die Australier ordentlich durchrotiert. So blieben Bayerns Starstürmer Harry Kane sowie der formstarke Ex-Dortmunder Jude Bellingham von Real Madrid im Londoner Wembley Stadion über 90 Minuten auf der Bank und konnten Kräfte für das Duell mit Italien am Dienstag sammeln.

England führt die Qualifikationsgruppe C mit 13 Punkten aus fünf Spielen an, Titelverteidiger Italien liegt mit sechs Punkten Rückstand dahinter. Mit einem Sieg gegen die Squadra Azzurra könnten die Three Lions bereits sicher für die Euro im nächsten Jahr planen, Italien hingegen müsste weiter um die Qualifikation zittern.