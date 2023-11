Lautsprecher und Kabinenhierarchie beim HSV enthüllt

IMAGO/Oliver Ruhnke

Keeper Daniel Heuer Fernandes (gelbes Trikot) gilt als großer Redner beim HSV

Ein Medienbericht hat enthüllt, wie es im Inneren der Kabine des Hamburger SV aussieht. Wer hat beim Fußball-Zweitligisten das Sagen? Welcher Spieler gilt als Anführer? Und welcher HSV-Star hält vor wichtigen Partien die Ansprachen? Die "Sport Bild" weiß mehr.

Der Norden dominiert die 2. Fußball-Bundesliga, gleich drei Klubs stehen auf den ersten drei Tabellenplätzen: Hannover 96 auf dem Relegationsrang, der FC St. Pauli grüßt von ganz oben und mit dem HSV steht ein weiterer Klub aus Hamburg unter den ersten zweien. Seit sechs Spielen sind die Rothosen unbesiegt und träumen nach guten und mannschaftlich geschlossenen Leistungen (ein weiteres Mal) vom Aufstieg in die Bundesliga. Nun hat die "Sport Bild" enthüllt, welche Spieler maßgeblich für den guten Teamgeist verantwortlich sind.

Demnach schwärmen die HSV-Stars von Daniel Heuer Fernandes und schätzen ihn für seine "Heißmacher"-Qualitäten. Der Keeper ist vor wichtigen Spielen für die Ansprachen verantwortlich.

Dafür steht er zentral in der Kabine, die Mannschaft samt Trainer-Team im Kreis um ihn herum. Seine wichtigste Botschaft laut dem Bericht: Der HSV ist die zweite Familie aller Spieler. Jeder solle für den Klub, die Fans und die (Erst)-Familie auf der Tribüne alles geben.

Heuer Fernandes' Torwartkollege Tom Mickel gilt ebenfalls als einflussreich, heißt es weiter. Das liegt unter anderem daran, dass er bereits seit mehr als 14 Jahren im Klub ist. Haupt-Anführer ist allerdings wenig überraschend Kapitän Sebastian Schonlau.

HSV-Star wird durch Sonderschichten zum Vorbild

Der Verteidiger wird vom Team nicht nur wegen seines souveränen Führungsstils geschätzt, sondern auch dafür, dass er sogar trotz seiner langwierigen Verletzung regelmäßig auch auswärts und bei allen Analysen dabei ist.

Als weitere Anführer nennt die "Sport Bild" Ludovit Reis, der als Sprachtalent das wohl größte integrierende Element in der Kabine ist, und Routinier Jonas Meffert, ein eher stiller Typ, der aber mit seiner Erfahrung vor allem den Youngster Halt gibt.

Gleiches gilt für Stürmer Robert Glatzel, dessen Einstellung ein Vorbild für den Nachwuchs ist. Laut dem Bericht legt Glatzel regelmäßig freiwillig Sonderschichten ein. Und: Der Angreifer ist offenbar besonders bemüht, sich bei Taktikbesprungen mit Coach Tim Walter einzubringen.

Die Stimmungskanone in in der Kabine ist derweil offenbar Miro Muheim. Die Lockerheit des 25-Jährigen sorgt für gute Laune in der Kabine, heißt es.