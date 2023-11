PSG-Coach kritisiert Mbappé nach Tor-Gala

IMAGO/Elyxandro CEGARRA

Kylian Mbappé traf beim Sieg der Pariser dreifach

Mit drei Toren schoss Superstar Kylian Mbappé den französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain am Samstag im Alleingang zum 3:0-Sieg im Ligaspiel gegen Stade Reims. Statt Lob musste sich der Stürmer nach dem Schlusspfiff von seinem eigenen Trainer allerdings sogar Kritik gefallen lassen.

"Ich bin heute nicht mit Mbappé zufrieden", erklärte PSG-Coach Luis Enrique am "Amazon"-Mikrofon zur Verwunderung aller, nachdem der 24-Jährige die Mannschaft des spanischen Trainers soeben mit einem Hattrick zum Sieg geschossen hatte.

An den Toren habe er natürlich nichts zu mäkeln, erklärte Enrique, "aber er kann der Mannschaft noch mehr helfen, auf anderen Wegen. Darüber werde ich mit ihm zuerst reden. Ich werde hier nicht verraten, was ich meine, denn das ist eine private Sache", meinte der PSG-Coach, der Mbappé anschließend als einen der "besten Spieler der Welt" bezeichnete. "Aber wir brauchen mehr von ihm. Und wir wollen, dass er noch mehr macht", sagte Enrique.

Enrique: Mbappé muss mehr am Spiel teilnehmen

Wenig später legte der frühere Profi auf der Pressenkonferenz noch einmal nach und untermauerte seine Aussagen aus dem Interview. "Zu den Toren habe ich nichts zu sagen, wir alle wissen, was Mbappé kann. Ich denke aber, dass er sich noch verbessern und ein noch höheres Level erreichen kann", bekräftigte der PSG-Coach.

Es sei seine und die Aufgabe aller Beteiligten, den Superstar dazu zu bringen, "noch mehr an vielen Teilen des Spiels teilzunehmen", erklärte Enrique.

Wie diese Aussagen bei Mbappé ankommen, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass der 24-Jährige auch in dieser Saison der mit Abstand beste Torjäger seiner Mannschaft ist. In elf Ligaspielen traf er bereits 13 Mal. Insgesamt bringt es Mbappé in der laufenden Spielzeit auf 15 Treffer in 15 Pflichtspielen. Eine Quote, von der fast alle Spieler der Welt nur träumen können.