WM-Halbfinale! Hier läuft Argentinien vs. Deutschland im TV

IMAGO/Zulkarnain

Paris Brunner (r.) will mit seinem U17-Team ins WM-Finale einziehen

Die deutsche U17-Nationalmannschaft spielt bei der Weltmeisterschaft in Indonesien bislang ein herausragendes Turnier. Nach den letzten Siegen gegen die USA (3:2) und Spanien (1:0) wartet im WM-Halbfinale jetzt Titelfavorit Argentinien auf die DFB-Youngsters. Wo wird das Spiel der deutschen U17-Auswahl gegen Argentinien live im TV und Stream übertragen?

Dass die Mannschaft von U17-Bundestrainer Christian Wück ein derart starkes WM-Turnier spielen würde, war bis zuletzt nicht zu erwarten gewesen. Schon in der Gruppenphase zeigte die deutsche Juniorennationalmannschaft Top-Leistungen, holte aus den drei Partien gegen Mexiko (3:1), Neuseeland (3:1) und Venezuela (3:0) die maximale Punkteausbeute.

In der K.o.-Phase ließen die U17-Jungs dann ebenfalls nicht viel anbrennen. Im Achtelfinale setzte es einen 3:2-Erfolg gegen die USA, drei Tage später folgte der 1:0-Coup gegen den vermeintlichen Top-Favoriten Spanien.

Am Dienstagmorgen ab 9:30 Uhr deutscher Zeit will die Mannschaft um BVB-Nachwuchsstürmer und Top-Torjäger Paris Brunner nun gegen Argentinien den nächsten großen Coup landen und den Finaleinzug perfekt machen. Gespielt wird im Manahan Stadium in Surakarta.

Gelingt der deutschen U17 tatsächlich der Finaleinzug? Was reißen die hoch gehandelten Argentinier? Und wo wird die Partie Argentinien gegen Deutschland live im TV und Stream übertragen?

Hier läuft Argentinien vs. Deutschland live im TV und Stream