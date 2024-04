Leverkusen-Boss lacht über Bayern-Probleme

IMAGO/nordphoto GmbH / Meuter

Fernando Carro zweifelt am FC Bayern

Bayer Leverkusen hat den FC Bayern in der Fußball-Bundesliga entthront und nimmt schon jetzt das Projekt Titelverteidigung in Angriff. Klub-Boss Fernando Carro freut sich dabei über die Unruhe in München und sieht einen anderen Verein 2024/2025 gar als härteren Konkurrenten um die deutsche Meisterschaft.

"Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall zu den Favoriten gehören sollten", betonte der Vorsitzende der Geschäftsführung von Bayer Leverkusen am Sonntag bei "Sky90" und ergänzte: "Wir wollen die Mannschaft verstärken."

Eine Kampfansage an den Rest der Liga, schließlich war die Werkself bereits in der laufenden Saison sowohl in der Spitze als auch in der Breite exzellent besetzt.

Auf die Frage, wer Bayer am ehesten den Platz an der Sonne streitig machen könnte, antwortete Carro überraschend: "Ich glaube, dass Leipzig nächstes Jahr stark sein kann, wenn sie Spieler wie Xavi Simons, Dani Olmo und Lois Openda behalten. Ich habe schon dieses Jahr mit Leipzig gerechnet."

Umso wichtiger sei der Auftaktsieg gegen RB (3:2 am 1. Spieltag, d. Red.) gewesen. "Nach dem ersten Spiel zuhause hab ich gesagt: Das kann eine gute Saison werden", blickte der Spanier zurück.

Als der Moderator nachhakte und auf die Chancen des FC Bayern zu sprechen kam, entgegnete Carro, dass auch mit den Münchnern "auf jeden Fall" zu rechnen sei.

"Aber wenn ich mich zwischen Leipzig und Bayern entscheiden müsste, würde ich sagen: Leipzig eher als Bayern", erklärte der 59-Jährige.

Bayer-Boss stichelt gegen den FC Bayern

Thema der Talkrunde war auch die anhaltende Trainersuche des FC Bayern, der noch immer keinen Nachfolger für Thomas Tuchel gefunden hat. Nach Absagen von Xabi Alonso und Julian Nagelsmann ist Ralf Rangnick mittlerweile der Top-Favorit.

"Es ist nicht entscheidend, ob Christoph Freund oder Max Eberl den Spieler will, sondern ob der Trainer den Spieler will", sagte Carro über die Bedeutung eines Übungsleiters für die Planungen.

Eine kleine Spitze in Richtung Säbener Straße konnte er sich im Anschluss nicht klemmen: "Ich kann ja nur froh sein, wenn das so weitergeht bei Bayern München."

Noch immer wird auf eine Reaktion von Rangnick, der momentan die österreichische Nationalmannschaft betreut und frühestens nach der EM zu haben wäre, gewartet.

Carro dazu: "Ich habe schon meine Zweifel, ob es eine gute Entscheidung wäre, einen Trainer zu holen, der noch voll im Saft ist bis Mitte Juli."