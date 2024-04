Welches Gesicht zeigt der BVB gegen PSG, Herr Terzic?

IMAGO/Joris Verwijst

Edin Terzic will mit dem BVB ins Halbfinale der Champions League

Am Mittwochabend (21:00 Uhr) steht für Borussia Dortmund das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain an. Vor dem Heimspiel gegen den frischgebackenen französischen Meister stellen sich BVB-Trainer Edin Terzic und Emre Can den Fragen der Presse.

sport.de begleitet die Pressekonferenz am Dienstagmittag (12:30 Uhr) im ausführlichen LIVE-Blog.

+++ Welches Gesicht zeigt der BVB gegen PSG? +++

Am Samstag kassierte Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga eine derbe 1:4-Klatsche gegen RB Leipzig. Nahezu kein BVB-Star erreichte gegen den Tabellennachbarn seine Normalform. Der Auftritt bei den Sachsen reihte sich in die durchwachsenen Leistungen der Mannschaft von Edin Terzic an den vergangenen Bundesliga-Spieltagen ein.

Deutlich besser lief es für die Westfalen zuletzt in der Champions League. Insbesondere der famose 4:2-Sieg im Viertelfinale gegen Atleticó Madrid dürfte den Dortmundern große Hoffnungen auf den nächsten Coup in der Königsklasse machen. Bringen die Schwarz-Gelben nun auch das Starensemble von Paris Saint-Germain zu Fall?

+++ Gelingt dem BVB die Revanche gegen Paris Saint-Germain? +++

Bereits in der Vorrunde der Champions League trafen Borussia Dortmund und PSG aufeinander. Zum Auftakt in die Gruppenphase unterlagen die Westfalen in der französischen Hauptstadt mit 0:2. Ein umstrittener Handelfmeter und ein Tor von Ex-Borusse Achraf Hakimi brachten die Pariser auf die Siegerstraße.

Das Rückspiel in Dortmund am letzten Gruppenspieltag ging deutlich enger zu. Kurz nach dem Seitenwechsel besorgte Karim Adeyemi die Führung für den BVB, die PSG nur wenige Minuten später durch Warren Zaire-Emery egalisierte. Doch aus das Unentschieden reichte der Terzic-Truppe, um sich in der "Todesgruppe" mit dem AC Milan und Newcastle United den ersten Tabellenplatz zu sichern.