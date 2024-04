"Starke" Reus-Tendenz bei den BVB-Bossen

IMAGO/Uwe Koch

Marco Reus spielt seit 2012 für den BVB

Marco Reus hat im Laufe der Saison immer mehr an sportlicher Bedeutung bei Borussia Dortmund verloren. War das BVB-Urgestein in der Hinrunde noch ein wichtiger Faktor, so durfte er in der Rückrunde in lediglich fünf von 19 Pflichtspielen von Beginn an ran. Die Zeichen stehen auf Trennung beim dienstältesten Star der Schwarz-Gelben.

Zwei Tendenzen zeichnen sich noch vor den Halbfinal-Duellen in der Champions League mit Paris Saint-Germain eindeutig ab. Erstens: Marco Reus will im Sommer noch nicht aufhören mit dem Profi-Fußball, fühlt sich noch fit und gut genug für mindestens ein weiteres Jahr.

Zweitens: Bei seinem Herzensklub Borussia Dortmund wird die Reise aller Voraussicht nach aber nicht mehr weiter gehen.

Laut Informationen der "Sport Bild" gibt es bei den BVB-Bossen die "starke Tendenz" dazu, das im Sommer auslaufende Arbeitspapier mit dem 34-Jährigen nicht mehr zu verlängern. Konkret bedeutet das, dass nach maximal noch sechs ausstehenden Pflichtspielen in der Bundesliga und Champions League Schluss ist für den zweitbesten Torschützen der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund - zumindest im schwarz-gelben Trikot.

Wie geht es weiter für den ehemaligen BVB-Kapitän, sollte er tatsächlich keinen neuen Vertrag mehr in Dortmund erhalten?

USA-Wechsel als konkrete Perspektive für BVB-Star Reus

Nach "Sport Bild"-Infos ist ein Bundesliga-interner Wechsel für Reus selbst praktisch ausgeschlossen. Stattdessen könnte es den gebürtigen Dortmunder im Spätherbst seiner Karriere zum ersten Mal ins Ausland ziehen. Und zwar weit weg, in die Vereinigten Staaten.

Gleich mehrere Klubs aus den USA sollen bereits angefragt haben beim langjährigen Aushängeschild des BVB, das über Jahre hinweg der weltweit populärste Name des Klubs war.

Reus selbst soll derzeit "ernsthaft" über ein US-Abenteuer nachdenken, eine finale Entscheidung steht allerdings noch aus. Dass zu den 291 Bundesliga-Spielen im BVB-Trikot noch mehr als die drei in 2023/2024 noch ausstehenden Partien dazukommen, scheint mittlerweile aber fast schon ausgeschlossen.