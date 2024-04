Top-Klubs buhlen um VfB-Star

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Jamie Leweling (2.v.r.) hat sich in den Fokus gespielt

Jamie Leweling ist einer der VfB-Durchstarter in den vergangenen Wochen. Mit guten Leistungen wie gegen Borussia Dortmund (1:0) machte er auf sich aufmerksam. Offenbar haben auch schon einige Top-Klubs den 23-Jährigen auf dem Zettel.

Mit vier Toren und sieben Assists hat sich Jamie Leweling beim VfB Stuttgart ins Rampenlicht gespielt.

Der Franke ist bis Saisonende von Union Berlin an die Schwaben ausgeliehen. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Der Außenspieler hat Medienberichten zufolge eine Kaufoption von sechs Millionen Euro im Vertrag stehen, die Ende Mai auslaufen soll. Der Vertrag bei den Köpenickern läuft bis 2026.

Wie die "Sport Bild" berichtet, haben sich West Ham United und auch die AS Rom nach Jamie Leweling erkundigt.

Der 23-Jährige hatte sich bei Nachfragen stets zu den Stuttgartern bekannt. In der jüngeren Vergangenheit gab der Flügelspieler selbst mehrfach zu verstehen, dass er sich im Ländle im Allgemeinen und unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß im Speziellen sehr wohlfühle.

Noch zögert der VfB aber. Trotz der fast sicheren Qualifikation für die Champions League, tritt der VfB finanziell auf die Bremsen.

VfB Stuttgart: Noch viele Fragezeichen

Falls der VfB die Kaufoption verstreichen lässt, könnte Union mit Interessenten wie West Ham oder Roma frei verhandeln - und womöglich noch mehr Geld kassieren als die sechs Millionen Euro.

In der Offensive des VfB gibt es für kommende Saison noch viele Fragezeichen. Für Leihspieler Deniz Undav müsste der Klub ebenfalls eine hohe Summe zahlen, um ihn fest zu verpflichten. Die Tendenz geht zu einem Verbleib Undavs. Serhou Guirassy kann den Klub per Ausstiegsklausel in Höhe von rund 20 Millionen Euro verlassen.

Auch um die Zukunft von Nationalspieler Chris Führich wird viel spekuliert. Der Flügelflitzer soll beim BVB und FC Bayern hoch im Kurs stehen. Er kann den VfB dank einer Ausstiegsklausel für 23,5 Millionen Euro verlassen.

Zuletzt hatte es einen Bericht über einen möglichen Leweling-Nachfolger gegeben: Wie das Portal "orbitadeportiva.net" schrieb, stehe Alan Minda von Cercle Brügge auf dem Zettel des VfB Stuttgart.

Mit dem Interesse ist der Bundesligist allerdings nicht alleine. Auch Ajax Amsterdam, der FC Fulham und die SSC Neapel sollen die Fühler nach dem 20 Jahre alten Ecuadorianer ausgestreckt haben.