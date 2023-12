Pep Guardiola nennt Bedingung für Rücktritt

IMAGO/Cameron Smith

Pep Guardiola arbeitet seit 2016 in der Premier League bei Manchester City

Star-Trainer Pep Guardiola hat mit einem Augenzwinkern seinen Rücktritt für das Ende der laufenden Saison angekündigt - unter einer Bedingung.

"Wenn wir wieder das Triple gewinnen, werde ich mich zur Ruhe setzen. Das ist sicher", sagte der Spanier gegenüber "Amazon Prime".

Die Wiederholung des Triumphs mit Meisterschaft in der Premier League sowie den Titeln in der Champions League und im FA Cup sei "extrem schwierig", ergänzte Guardiola. "Die Herausforderung ist riesig".

"Wie viele unglaubliche Mannschaften es in England gegeben hat und nur eine mit Sir Alex Ferguson hat es geschafft - und wir letzte Saison", sagte der 52-Jährige.

Die Konzentration der Sky Blues muss laut Guardiola auf der Gegenwart liegen. Es sei "ein großer Fehler, im September, im Oktober oder im November über Titel nachzudenken", betonte der Coach, der 2016 nach seinem Abschied vom FC Bayern in Manchester angeheuert und seinen Vertrag zuletzt im November 2022 vorzeitig bis 2025 verlängert hatte.

Pep Guardiola und Manchester City haben "Probleme"

Aktuell steckt City unter Guardiolas Regie in einer Mini-Krise. Den Remis gegen den FC Chelsea (4:4), den FC Liverpool (1:1) sowie Tottenham Hotspur (3:3) folgte am Mittwoch eine überraschende 0:1-Pleite gegen Aston Villa. Das Überraschungsteam aus Birmingham liegt nun in der Tabelle genauso vor den Sky Blues wie Liverpool. Spitzenreiter ist der FC Arsenal.

"Meine Aufgabe ist es, einen Weg zu finden, um aus dieser Situation herauszukommen. Ich muss darüber schlafen, reflektieren, mir die Spiele noch einmal anschauen. Über viele Jahre hinweg haben wir gemeinsam einen Weg gefunden und jetzt haben wir Probleme", sagte Guardiola nach dem Spiel gegen Aston Villa. "Wir müssen die Dynamik ändern."

Gegen Villa schoss ManCity nur zweimal auf das Tor des Gegners, ließ aber 22 Torschüsse gegen sich zu - beide Werte sind Negativrekorde in Guardiolas Trainerkarriere.