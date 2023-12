Welttorhüter-Wahl: Ter Stegen geht leer aus

AFP/SID/PAU BARRENA

Raus aus dem Rennen: Marc-Andre ter Stegen

Nationalkeeper Marc-Andre ter Stegen hat bei der Wahl zum FIFA-Welttorhüter des Jahres den Sprung ins Finale verpasst.

Der Schlussmann des FC Barcelona, der auf der Shortlist der besten fünf Keeper stand, musste für die Entscheidung dem Trio Yassine Bounou (FC Sevilla), Thibaut Courtois (Real Madrid) und Ederson (Manchester City) den Vortritt lassen. Die Gewinner der "The Best FIFA Football Awards" werden am 15. Januar 2024 in London gekürt.

Ter Stegen (31) und Barcelona hatten in der Saison 2022/23 mit 26 Spielen ohne Gegentor den spanischen Ligarekord von Deportivo La Coruna aus der Saison 1993/94 eingestellt.

Auch bei den Frauen schaffte es die für die Shortlist aufgestellte DFB-Torhüterin Ann-Kathrin Berger vom FC Chelsea nicht ins Finale. Die Auszeichnung machen Mackenzie Arnold (West Ham United), Catalina Coll (FC Barcelona) und Mary Earps (Manchester United) unter sich aus.

Die internationale Jury besteht aus den Kapitänen und Trainern der Nationalteams sowie ausgewählten Journalisten und Fans aus aller Welt.