Medien: FC Bayern erfüllt Kompany-Wunsch

IMAGO/Nick Potts

Aaron Danks wird Co-Trainer von Vincent Kompany beim FC Bayern

Ende Mai hatte der FC Bayern verkündet, dass Vincent Kompany das Traineramt von Thomas Tuchel übernimmt. Nun nimmt auch das Team rund um den Belgier herum Formen an. Mit Aaron Danks kommt offenbar ein neuer Assistenzcoach aus der englischen zweiten Liga an die Säbener Straße.

Philipp Kessler von der "Münchner tz" berichtet auf X (ehemals Twitter), dass der Wechsel des 39-Jährigen, der zuletzt für den FC Middlesbrough arbeitete, zum FC Bayern beschlossene Sache ist. Bereits kurz nach der Kompany-Verkündung war durchgesickert, dass der Ex-Profi Danks unbedingt mit nach München bringen will.

Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten an der Seitenlinie des RSC Anderlecht. Der Engländer komplettiert beim deutschen Rekordmeister nun das Trainerteam, das zudem aus Floribert N'Galula und René Marić besteht. Die genaue Rollenverteilung wird sich erst nach dem Trainingsauftakt der Münchner am 15. Juli zeigen.

FC Bayern muss wohl Ablöse für Danks zahlen

Danks verfügt trotz seines jungen Alters bereits über eine Menge Erfahrung an der Seitenlinie. Mit 19 legte er in seiner Heimatstadt Birmingham als Jugendtrainer los. Zwischen 2016 und 2021 hatte der neue Bayern-Assistent verschiedene Positionen im Nachwuchs der englischen Nationalmannschaft inne.

Nach einem zweimonatigen Intermezzo als Kompany-Co in Belgien kehrte Danks wieder auf die Insel zurück, wo er zunächst als Assistent von Liverpool-Legende Steven Gerrard bei Aston Villa an der Seitenlinie stand. Nachdem der ehemalige Kapitän der Three Lions entlassen wurde, übernahm Danks zwei Spiele als Interimstrainer.

Seit Dezember 2022 war der Engländer dann im Coachingstaff von Michael Carrick beim FC Middlesbrough aktiv. Da Danks dort laut übereinstimmenden Medienberichten über ein gültiges Arbeitspapier verfügt, wird der FC Bayern eine Ablöse in bislang unbekannter Höhe auf die Insel überweisen müssen.