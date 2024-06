Schalke stellt neues Trainer-Team vor

imago sportfotodienst

Sidney Sam (l.) und Kevin-Prince Boateng wurden am Ende der Saison 2014/15 auf Schalke freigestellt

Nach der enttäuschenden Zweitliga-Saison 2023/24 machte der FC Schalke 04 - von Cheftrainer Karel Geraerts abgesehen - Tabula Rasa. Co-Trainer und Schalke-Ikone Mike Büskens wurde unsanft "entfernt", auch Assistenztrainer Matthias Kreutzer und Torwarttrainer Simon Henzler mussten ihre Sachen packen. Jetzt steht fest, wie das neue Schalker Trainerteam aussieht - ein Name überrascht.

Die Torhüter der Gelsenkirchener trainiert ab sofort Stephan Loboué, zuletzt beim marokkanischen Meister Raja Casablanca in Lohn und Brot. Loboué, als Spieler Nationaltorwart der Elfenbeinküste und lange in Fürth aktiv, coachte in Deutschland nach Ende seiner Karriere 2015 auch schon die Nachwuchskeeper von Eintracht Frankfurt.

Als Co-Trainer steht Geraerts künftig der ehemalige Schalke-Spieler Sidney Sam zur Seite. "Sidney wird eng mit den Spielern zusammenarbeiten und seine Erfahrungen teilen. Mit seiner Unterstützung können wir noch besser auf die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen eingehen", wird der Cheftrainer in einer Schalke-Mitteilung zitiert.

Sam spielte von 2014 bis 2017 für die Königsblauen, lief zudem unter anderem für den HSV, Kaiserslautern und den VfL Bochum auf. Sam war zuletzt Teil des Trainerteams beim MSV Duisburg, das mit dem Traditionsverein aus der dritten Liga abstieg.

Schalke 04: Sam-Verpflichtung weckt Zweifel

Die Verpflichtung des 36-Jährigen überrascht auf Schalke nicht wenige. Denn von Erfolg gekrönt war Sams Zeit in Gelsenkirchen nicht, am Ende seiner ersten Saison stellte ihn der damalige Manager Horst Heldt frei, weil "kein Vertrauensverhältnis mehr" bestanden habe.

Sam kehrte später zwar zurück, konnte sich bei S04 aber nie durchsetzen. In den Sozialen Medien wunderten sich einige Fans über die Personalie. "Als was kommt er denn: Als Spielertrainer?", fragte ein User spöttisch.

Schalke hatte in der Saison 2023/24 in der 2. Bundesliga nur den zehnten Platz belegt.