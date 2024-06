Enthüllt: Bayern-Bosse wundern sich über Ito-Transfer

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Hiroki Ito verlässt den VfB Stuttgart und wechselt zum FC Bayern

Mit Hiroki Ito hat der FC Bayern zur kommenden Saison bereits einen neuen Abwehrspieler verpflichtet. Der 25-Jährige konnte vom VfB Stuttgart dank Ausstiegsklausel zu einem annehmbaren Preis losgeeist werden. So ganz unumstritten ist der Transfer in der Chefetage aber offenbar trotzdem nicht.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern-Insider" heißt, stelle man sich in den "höchsten Gremien" des FC Bayern durchaus die Frage, warum der Rekordmeister Ito verpflichtet habe. Vollumfängliches Verständnis für den Deal gibt es an der Säbener Straße demnach nicht.

Der Transfer des Japaner sei eine Sache von "wenigen Tagen" gewesen und allen voran von Max Eberl und Christoph Freund in die Wege geleitet worden - und habe demnach viele Beobachter und Insider überrascht.

So lief der Ito-Transfer zum FC Bayern ab

Weiter wird berichtet, dass Freund erst wenige Tage vor dem Vollzug den Erstkontakt zum VfB Stuttgart herstellte und gegenüber Fabian Wohlgemuth erklärte, der FC Bayern wolle gerne die Ausstiegsklausel ziehen. Ito habe daraufhin seinen Teil erledigt und bestätigt, dass er die Klausel wahrnehmen wolle - wenig später kamen die Transfer-Papiere schließlich an der Säbener Straße an.

Besonders beeindruckt hätten den FC Bayern an Ito vor allem dessen gute Passquoten und seine Ruhe im Spiel, heißt es. Allerdings gebe es Zweifel, ob er letztlich auch das Zeug dazu habe, diese Qualitäten auf Champions-League-Niveau einzubringen.

Ob der 25-Jährige dazu in der Lage ist, muss die Zukunft zeigen. Bisher kam Ito seit seinem Wechsel nach Europa im Jahr 2021 lediglich in der Bundesliga und im DFB-Pokal zum Einsatz. Auf internationalem Level sammelte er allerdings schon Erfahrung im Trikot der japanischen Nationalmannschaft, für die er im Asien-Pokal, der WM-Qualifikation und bei der WM-Endrunde in Katar im Einsatz war.

Beim FC Bayern unterschrieb Ito einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Seine Ablösesumme lag übereinstimmenden Berichten zufolge bei 23 Millionen Euro.