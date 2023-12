DAZN gründet Free-TV-Sender

AFP/SID/GABRIEL BOUYS

DAZN kooperiert mit Free-TV-Sender DF1

Der Streaming-Dienst DAZN macht ab dem 1. Januar 2024 erstmals Programminhalte frei empfangbar. Dann nimmt der Free-TV Sender DF1 seinen linearen Sendebetrieb auf und übernimmt den Sendeplatz des Kanals ServusTV Deutschland, der seinen Betrieb nach 13 Jahren einstellt.

Durch die Kooperation kommen Sportfans "in den Genuss von hochkarätigem Live-Sport, Sport-Highlight-Shows oder Re-Live-Übertragungen", teilte DAZN in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit.

DAZN Media übernimmt neben ausgewählten Inhalten auch die Werbevermarktung des Senders.