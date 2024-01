Verletzter Salah reist zurück nach Liverpool

IMAGO/Kim Price

Bitter: Schon im zweiten Spiel des Afrika-Cups gegen Ghana verletzte sich Mohamed Salah

Der verletzte ägyptische Fußball-Star Mohamed Salah reist vom Afrika-Cup ab, um sich bei seinem Klub in England behandeln zu lassen.

Eine entsprechende Erklärung des ägyptischen Verbands verbreitete der FC Liverpool am Abend. In dieser hieß es, dass der 31-Jährige nach dem letzten Vorrundenspiel seiner Teamkollegen gegen Kap Verde nach England fliegen wird - in der Hoffnung, dass Salah im Falle einer Qualifikation Ägyptens für das Halbfinale wieder zum Team stoßen kann.

"Vermutlich jeder sieht es so, dass es Sinn ergibt, wenn er seine Reha bei uns und mit unseren Leuten macht", hatte Trainer Jürgen Klopp nach dem 4:0 der Reds gegen den AFC Bournemouth erklärt, als die Entscheidung noch ausstand. "Ich bin mir sicher, dass die Elfenbeinküste ein wunderbares Land ist, aber wir haben da keinen unserer Leute und deren Leute müssen sich um die Spieler kümmern, die spielen."

Auf die Frage, ob der Stürmer zur Nationalmannschaft zurückkehren würde, sollte er sich in Liverpool behandeln lassen und Ägypten bei dem Kontinental-Turnier in der Elfenbeinküste weiter kommen, sagte Klopp: "Ich würde sagen, wenn Ägypten ins Finale kommt und er davor fit ist, dann wahrscheinlich ja. Warum auch nicht. Das ist klar, es ist ein Turnier."

Salah hatte sich beim Afrika-Cup-Spiel Ägyptens am Donnerstag beim 2:2 gegen Ghana am Oberschenkel verletzt und war noch vor der Halbzeit ausgewechselt worden.