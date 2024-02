Das hat Manuel Neuer mit Nigerias Final-Einzug zu tun

IMAGO/Ulrich Wagner

Manuel Neuer vom FC Bayern

Die Nationalmannschaft Nigerias schickt sich an, zum vierten Mal in ihrer Geschichte den Afrika Cup zu gewinnen. Nach einem wahren Elfmeterkrimi am Mittwochabend wurde die Überraschungsmannschaft aus Südafrika mit 4:2 i.E. bezwungen und der Einzug ins Endspiel klar gemacht. Gefeierter Held war Nigerias Torwart Stanley Nwabali, der anschließend auch eine Verbindung zu Manuel Neuer vom FC Bayern aufbaute.

Dreimal hat Nigeria den größten Kontinentalwettbewerb Afrikas bereits gewonnen. 1980, 1994 und 2013 krönten sich die "Super Eagles" zur besten Mannschaft Afrikas, träumen jetzt vom vierten Titel. Gegner im Finale wird am kommenden Sonntag (ab 21:00 Uhr) in Abidjan die Elfenbeinküste sein.

Im entscheidenden Elfmeterschießen wurde am Mittwochabend im Stade de la Paix in Bouaké Schlussmann Nwabali zum gefeierten Mann, nachdem er gleich zwei Schüsse pariert hatte. Die Südafrikaner Tebeho Mokoena und Evidence Makgopa scheiterten an dem 27-Jährigen.

FC Bayern: Neuer als besondere Inspiration für Nigerias Keeper

Im Rausch des Sieges verriet der nigerianische Schlussmann, dass Manuel Neuer vom FC Bayern eine ganz besondere Rolle in seinem Fußballer-Leben spielt.

"Ich schaue mir gerne mein Vorbild an, ich schaue mir gerne Manuel Neuer vor meinem Spiel an. Auch Tage vor den Spielen, sogar in der Umkleidekabine. Ich schaue ihn mir immer an", wurde Nwabali in den sozialen Medien zitiert.

Der viermalige Welttorwart Neuer sei damit eine ganz besondere Inspiration für den Matchwinner Nigerias, der selbst in Südafrika beim Klub Chippa United unter Vertrag steht.

Nigeria hatte am Mittwochabend nach einer kuriosen VAR-Entscheidung kurz vor Ende der regulären Spielzeit noch bis zum Elfmeterschießen zittern müssen, sich dort aber dank der Paraden des Schlussmanns durchgesetzt. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 0:0) gestanden.

Kelechi Iheanacho von Leicester City verwandelte im Stade de la Paix von Bouake den entscheidenden Elfmeter für die Nigerianer.