Ex-Star des FC Bayern warnt Real Madrid

Adam Davy

Javi Martinez hat viele Erinnerungen an Duelle gegen Real

Im Halbfinale der Champions League steigt am Dienstag (21 Uhr) das erste Kracher-Duell zwischen Real Madrid und dem FC Bayern. Der ehemalige Münchner Javi Martinez erinnert sich an legendäre Begegnungen - und warnt die Königlichen.

Javi Martinez hofft auf einen Champions-League-Finaleinzug seines Ex-Teams FC Bayern. Den Ausgang im Duell mit Real Madrid sieht er als völlig offen. "Es ist mehr denn je 50:50", sagte er der "Marca".

Die Bundesliga-Saison täusche etwas, weil der FC Bayern es in dieser Saison mit so einem "einzigartigen Team wie Leverkusen" zu tun hätten, sagte Martinez. "Aber Madrid darf nicht glauben, dass die Bayern das sind, was die Bundesliga-Tabelle aussagt." In den großen Spielen und in der Champions League seien die Münchner immer zur Stelle.

Ein vorgezogenes Finale sieht Martinez in dem Halbfinal-Duell aber nicht unbedingt. "Es gibt zwei sehr gute Mannschaften auf der anderen Seite. Und dann ist da noch der Faktor Mbappé, der für mich der entscheidendste Spieler der Welt ist. Er ist in der Lage, jedes Spiel zu verändern, wie wir im Finale der Weltmeisterschaft gesehen haben. Wenn PSG weiterkommt, versteht sich. Ich denke, sie werden weiterkommen, aber wir werden sehen."

Neun Jahre beim FC Bayern

Martinez spielte von 2012 bis 2021 für den FC Bayern und gewann in dieser Zeit zweimal die Champions League. Mehrmals traf er mit dem FCB auf Real.

FC Bayern gegen Real Madrid sei für ihn ein absoluter europäischer Fußball-Klassiker, schwärmte der Ex-Profi: "Das klingt nach Geschichte, nach einer Legende. Wenn man an historische Champions-League-Duelle denkt, dann denkt man an Madrid und Bayern. Ich bin mit diesen Schlachten von Salihamidzic, Kuffour, Kahn, Effenberg, Raúl, Roberto Carlos, Hierro aufgewachsen. Für meine Generation war es das erste große Duell, das wir erlebt haben."

Die Bilanz der beiden Schwergewichte ist nahezu ausgeglichen. 26 Mal trafen der FC Bayern und Real Madrid in Pflichtspielen aufeinander.

Alle Begegnungen fanden in der Champions League oder im Europapokal der Landesmeister statt. Elf Mal gingen die Münchner als Sieger vom Platz. Die Königlichen entschieden zwölf Partien für sich.

Den letzten Sieg gegen Real feierte der FC Bayern im Champions-League-Halbfinale 2011/12. Fünf der letzten sechs Duelle gewann allerdings der spanischen Rekordmeister.

Javi Martinez lobt Fans des FC Bayern

Martinez erinnere sich vor allem an den Respekt, der zwischen den Mannschaften herrschte. "Sie sind zwei der größten Klubs in Europa, wenn nicht sogar die größten. Es waren Spiele auf Leben und Tod, episch, mystisch. Es war Krieg! Auf eine gute Art und Weise."

Im Bernabeu zu spielen sei wegen der Atmosphäre "unglaublich" gewesen - genauso wie in der Allianz Arena. "Man konnte das Verlangen der Menschen spüren. Für mich ist es der große europäische Klassiker, das beste historische Duell, und sie sind sich noch nie in einem Finale begegnet! Es ist das Spiel, auf das die Champions League noch wartet."

Die Atmosphäre im Bernabeu sei zwar imposant, so Martinez. "Aber für mich sind die Fans in Deutschland lauter und auffälliger."