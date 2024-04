BVB-Verbleib ein Thema? "Mehrere Optionen" für Maatsen

IMAGO/Ralf Treese

Ian Maatsen spielt noch bis zum Sommer beim BVB - vielleicht auch darüber hinaus?

Bei Borussia Dortmund startet Ian Maatsen seit seinem Winter-Engagement so richtig durch, kein Wunder, dass der Leihspieler seinen Stammklub FC Chelsea laut Gerüchten im Sommer möglicherweise verlassen will. Macht der Linksverteidiger beim BVB weiter? Oder wie plant der zuletzt auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebrachte 22-jährige Niederländer seine Zukunft? Auf diese Frage hat Maatsen nun eine erste Antwort gegeben.

Ian Maatsen und Borussia Dortmund, das scheint zu passen. Nur allzu gern würden die Schwarz-Gelben auch über die Saison hinaus auf die Dienste des Linksverteidigers setzen.

Aber klar ist auch: Der BVB müsste sich finanziell extrem strecken für den Youngster, der nach seiner Verpflichtung im Januar auf Anhieb zum Leistungsträger avancierte. In Maatsens bis 2026 datierten Vertrag beim FC Chelsea ist zwar eine Ausstiegsklausel inkludiert.

Diese liegt dem Vernehmen nach aber bei 35 bis 40 Millionen Euro. Sollte der BVB eine solche Summe für Maatsen aufbringen, würde er auf Anhieb zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte avancieren - und das als Abwehrspieler.

Doch will Maatsen das überhaupt? Im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" hat der Niederländer einen ersten Einblick in seine Zukunftsplanungen gegeben, sich allerdings gleichzeitig auch nicht komplett in die Karten schauen lassen.

"Was im Sommer sein wird, weiß ich jetzt noch nicht", sagte er der Zeitung, fügte jedoch an: "Es wird sicher mehrere Optionen geben."

Ein besonderes Lob hatte Maatsen derweil für seinen aktuellen Klub über. "Was ich sagen kann, ist, dass ich mich in Dortmund sehr wohl fühle und gerade sehr gerne hier beim BVB bin. Und ich spüre natürlich auch, dass ich hier sehr willkommen bin", betonte er.

BVB: Maatsen will "viel spielen"

Für ihn gehe es "in dieser Phase meiner Karriere vor allem darum, viel zu spielen", sagte er zudem.

"Ich habe bei Chelsea einen Vertrag, es ist ein großer Klub. Wie gesagt, gerade beschäftige ich mich noch nicht mit meiner Zukunft. Wir werden sehen, was passieren wird", ließ Maatsen noch einige Fragen offen.

Zuletzt vermeldete "Sky"-Reporter Patrick Berger via X (vormals Twitter) unter Berufung auf eigene Informationen, dass Maatsen seinen Stammklub inzwischen informiert habe, dass er im Sommer den (festen) Wechsel zu einem anderen Verein anstrebt.

Demnach fühle sich der 22-Jährige in Dortmund sehr wohl und wolle gerne über sein Leihende hinaus beim BVB kicken.