Carro deutet Tah-Verkauf an - FC Bayern zögert noch

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Jonathan Tah wird unter anderem mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht

Nationalspieler Jonathan Tah von neuen deutschen Meister Bayer Leverkusen hat sich in den Fokus zahlreicher Topklubs gespielt. Auch der FC Bayern wird als möglicher Abnehmer genannt, nun hat sich Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro zum Poker um den Abwehrspieler geäußert.

Der FC Bayern steht noch nicht in direktem Kontakt zu den Verantwortlichen von Bayer Leverkusen, um über eine Verpflichtung von Innenverteidiger Jonathan Tah zu verhandeln. Das bestätigte Geschäftsführer Fernando Carro in der Sendung "Sky90".

Auf die Frage, ob der Rekordmeister wegen Tah schon Gespräche mit Bayer aufgenommen habe, antwortete Carro: "Mit uns nicht."

Zugleich machte der Bayer-Boss deutlich, dass im Sommer durchaus ein Abgang des 28-Jährigen möglich ist. Tahs Vertrag läuft am Rhein nämlich nur noch bis 2025, nun heißt es: verlängern oder verkaufen.

"Wir wollen mit ihm verlängern", stellte Carro klar: "Wir sind ein Verein, der keine Spieler ablösefrei abgeben wird. Das heißt, dass wir verlängern müssen, ansonsten werden wir ihn verkaufen." Laut Informationen von "Sky" werden 20 Millionen Euro aufgerufen, laut "Bild" könnten es sogar bis zu 40 Millionen Euro werden.

Bayer Leverkusen will mit Tah verlängern

Der große Wunsch ist es unterm Bayer-Kreuz allerdings, mit dem DFB-Spieler gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Kontakt zu Tah habe der Klub seinerseits längst aufgenommen.

"Wir haben mit Jonathan gesprochen, wir schätzen ihn sehr. Er weiß, dass der Verein und wir alle ihn in Leverkusen halten wollen. Das weiß er. Wir respektieren aber auch seinen Wunsch. Wir werden sehen, ob er am Ende bei uns bleibt oder woanders hingeht", so der 59-Jährige.

Jonathan Tah war in den vergangenen Wochen nicht nur mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Auch zahlreiche Klubs aus der englischen Premier League sollen den Innenverteidiger auf dem Zettel haben.

"Wenn ich mich versuche, in die Lage von Jonathan zu versetzen, kann es vielleicht für ihn interessanter sein, wenn er wechseln will - oder am Ende wechseln würde - vielleicht nicht innerhalb Deutschlands zu wechseln. Vielleicht ist es interessanter, ins Ausland zu wechseln", so Carro.