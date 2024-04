Die PK des FC Bayern vor dem CL-Kracher gegen Real Madrid

IMAGO/Markus Fischer

Thomas Tuchel und der FC Bayern treffen am Dienstagabend auf Real Madrid

Am Dienstagabend (21:00 Uhr/Amazon Prime) trifft der FC Bayern in der Münchner Allianz Arena auf Real Madrid. Auf der Pressekonferenz vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League stellen sich Trainer Thomas Tuchel und Mittelfeld-Star Joshua Kimmich den Fragen der Journalisten.

sport.de berichtet heute ab 13:00 Uhr an dieser Stelle im LIVE-Ticker von der PK des deutschen Rekordmeisters.

+++ FC Bayern gegen Real Madrid: Die Bilanz vor dem CL-Kracher +++

Bayern München gegen Real Madrid: Das ist ein echter Klassiker in der Champions League. Sage und schreibe 26 mal trafen der deutsche Rekordmeister und die Königlichen, die sich ebenfalls nationaler Rekordmeister schimpfen, in der Champions League bzw. im Europapokal der Landesmeister schon aufeinander.

Mit zwölf Siegen, denen elf Niederlagen und drei Unentschieden gegenüberstehen, sowie 39:41 Toren fällt die CL-Bilanz bisher leicht zu Gunsten der Spanier aus. Kurios: Bereits zum achten Mal treffen Real und Bayern in einem CL-Halbfinale aufeinander.

1976, 1987, 2001 und 2012 setzte sich der FC Bayern durch. Zweimal (1976 und 2001) gewannen die Münchner hinterher auch den Henkelpott. Real behauptete sich 2000, 2014 und 2018 und und wurde anschließend auch jedes Mal Champions-League Sieger. In einem Finale standen sich die beiden Spitzenklubs noch nie gegenüber.

+++ FC Bayern gegen Real Madrid: Die personelle Lage vor dem CL-Kracher +++

Vor allem im Mittelfeld muss der FC Bayern vor dem Hinspiel-Kracher gegen Real Madrid am Dienstagabend (21:00 Uhr/Amazon Prime) um mehrere Stars bangen. Leroy Sané (Schambeinentzündung) und Serge Gnabry (Muskelfaserriss) fehlten zuletzt angeschlagen.

Für Konrad Laimer, der beim 2:1-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga am Samstag früh angeschlagen raus musste, dürfte es eng werden. Die Rechtsverteidiger Bouna Sarr (Kreuzbandriss) und Sacha Boey (Muskelbündelriss) müssen passen. Kingsley Coman (Adduktoren) ist ebenfalls verletzt.

Real Madrid muss wohl für den Rest der Saison ohne Ex-Bayern-Star David Alaba (Kreuzbandriss) auskommen. Zudem muss Rechtsverteidiger Daniel Carvajal eine Gelbsperre absitzen.