ManCity-Star warnt Bayern: Real eine "seltsame Mannschaft"

IMAGO/Alex Perez

Real Madrid wartet auf den FC Bayern

Mit Real Madrid wartet auf den FC Bayern im Halbfinale der Champions League die wohl schwerstmögliche Aufgabe. Wie es sich anfühlt, in der Königsklasse gegen die Spanier zu spielen, hat unter anderem Bernardo Silva mit ManCity in diesem Jahr erfahren. Er glaubt: Auf die Münchner wartet nicht nur ein sehr guter, sondern auch ein "seltsamer" Gegner.

Im Viertelfinale der Champions League schaltete Real Madrid mit Manchester City eine Mannschaft aus, die für viele in diesem Jahr der Topfavorit auf den Titel war. Dabei waren die Königlichen vor allem im Rückspiel lange die unterlegene Mannschaft. Doch wie so oft in der Königsklasse, fanden sie auch im Etihad Stadium einen Weg, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.

City-Star Bernardo Silva erläuterte im "TNT"-Interview, warum Spiele gegen Real Madrid so schwer zu gewinnen sind. "Das ist ein seltsames Team", sagte der Portugiese. "Manchmal wirkt es so, als ob du die Kontrolle über das Spiel hast und aus dem Nichts kontern sie zwei Mal und schießen zwei Tore, weil ihre Spieler individuell sehr gut sind", erläuterte Silva.

Silva: FC Bayern muss Real-Konter kontrollieren

Die königliche Mannschaft sei "so schnell und stark im Konterspiel, dass es nicht einfach ist, sie zu kontrollieren", hob Silva die besonderen Qualitäten des Champions-League-Rekordsiegers hervor. Was bedeutet das für den FC Bayern? Silva glaubt: nichts Gutes.

"Wenn man mit zu vielen Spielern angreift, kontern sie dich aus. Wenn du mit zu wenig Spielern angreifst, hast du das Gefühl, dass du nicht effektiv genug bist, um sie angemessen zu attackieren. Es ist sehr schwer, diese kleinen Entscheidungen im Spiel zu treffen", warnte der ManCity-Star die Münchner vor der ganz besonderen Herausforderung, die richtige Balance im eigenen Spiel zu finden. Etwas, mit dem der FC Bayern in dieser Saison einige Probleme hatte.