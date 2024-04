Rangnick zum FC Bayern? Kimmich reagiert

motivio via www.imago-images.de

Rangnick und Kimmich verstehen sich bestens - bald auch beim FC Bayern?

Der Vertrag von Joshua Kimmich beim FC Bayern endet im Sommer 2025, dass der 29-Jährige sein Arbeitspapier darüber hinaus verlängert, scheint nicht in Stein gemeißelt. Am Ende dürfte allerdings auch viel davon abhängen, wer im Sommer das Traineramt beim deutschen Rekordmeister übernimmt. Vom vermeintlichen Top-Kandidaten weiß Kimmich nur Guts zu berichten.

Seit Tagen sind sich die Medien einig: Ralf Rangnick hat die allerbesten Chancen, ab der kommenden Saison beim FC Bayern auf der Trainerbank zu sitzen. Mittelfeldstar Joshua Kimmich hätte wohl nichts dagegen, wenn der 65-Jährige, der aktuell die österreichische Nationalmannschaft trainiert, tatsächlich sein Glück an der Isar versuchen würde.

"Als ich zu Bayern gewechselt bin, hat Rangnick als Trainer in Leipzig übernommen und ich hatte danach noch viel Kontakt zur Mannschaft. Die meinten alle, dass er als Trainer auch menschlich top war – unabhängig von seinen taktischen Vorstellungen. Sie haben alle ausschließlich positiv über ihn gesprochen, so wie die Jungs jetzt, wenn sie vom ÖFB kommen", berichtetet Kimmich im Interview mit der "tz" von seinen bisher ausgesprochen positiven Berührungspunkten mit Rangnick.

Rangnick zum FC Bayern? Das sagt Kimmich

Damit aber nicht genug: Für seine persönliche Entwicklung sei Rangnick zudem "extrem wichtig" gewesen, so Kimmich weiter. Als Sportchef habe dieser ihn 2013 vom VfB Stuttgart zum damaligen Drittligisten RB Leipzig geholt. Kimmich laborierte damals an einer hartnäckigen Scharmbeinentzündung, Rangnick habe allerdings vorbehaltlos "die Zeit gegeben, fit zu werden - damit ich auf dem höchsten Level performen konnte", lobt der deutsche Nationalspieler, der mutmaßt, dass ihn die Probleme andernfalls länger in seiner Karriere begleitet hätten.

Zweifel daran, dass Rangnick das Zeug hat, den FC Bayern zu trainieren, hegt Kimmich zudem nicht einmal im Ansatz: "Ich traue ihm alles zu, wenn man seine Vergangenheit sieht - und was er bei seinen Stationen schon alles bewirkt und erreicht hat", wirbt Kimmich für Rangnick.