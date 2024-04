1. FC Köln stellt Rettungsplan vor

FIRO/SID

Köln-Boss Christian Keller fordert die Maximalausbeute im Endspurt

Christian Keller nahm für den komplizierten Rettungsplan des 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga kein Blatt vor den Mund.

"Du musst dreimal gewinnen, da brauchst du nicht drumrum reden - im Normalfall zumindest. Und die anderen dürfen nicht oft gewinnen", sagte der Sport-Geschäftsführer nach dem 1:1 (0:1) beim FSV Mainz 05. Drei Spieltage vor Schluss liegen die Rheinländer weiter fünf Punkte hinter den auf dem Relegationsplatz stehenden Rheinhessen.

"Wir glauben daran, das ist unser Motto", sagte Trainer Timo Schultz: "Wir glauben daran, dass wir es schaffen können. Wir haben letzte Woche gesehen, das wir nicht rechnen sollten. Wir haben noch drei Spieltage. Der ganz dicke Strich kommt nach dem 34. Spieltag. Da ist noch alles möglich." Sein Team habe einen "einwandfreien Charakter" und werde definitiv "nicht aufgeben".

Zwar sei der Zähler in Mainz eigentlich zu wenig, aber dennoch wichtig "für die Moral, um zu zeigen, dass wir noch da sind", betonte Keller: In der Schlussphase "waren die Leinen los, da haben die Spieler ihr Herz in die Hand genommen." Das sei "Abstiegskampf gewesen. So muss es aussehen und so muss es nochmal drei Spiele aussehen. Egal, ob es im ersten schon vorbei ist oder im dritten."