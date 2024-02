Gute Nachrichten aus dem Lazarett des FC Bayern

IMAGO/Ulrich Wagner

Serge Gnabry arbeitet beim FC Bayern am Comeback

In den letzten Wochen musste der FC Bayern verletzungsbedingt auf etliche Top-Spieler verzichten. Nun gibt endlich gute Nachrichten aus dem Lazarett des Rekordmeisters.

Wie die Münchner am Sonntagmittag mitteilten, konnten Serge Gnabry und Alphonso Davies erstmals wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.

Beide absolvierten demnach am Morgen das Spiel-Ersatztraining mit den Akteuren, die am Samstag im Bundesligaspiel gegen RB Leipzig (2:1) nicht zum Einsatz gekommen waren.

Gnabry hatte sich Mitte Dezember im Spiel gegen Eintracht Frankfurt eine Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich zugezogen. Davies fehlte seit Anfang Februar wegen einer Innenbandzerrung am linken Knie.

Beide hatten in den letzten Tagen individuell trainiert, nun folgte der nächste Schritt in Richtung Comeback. Ob Trainer Thomas Tuchel schon am Freitag gegen den SC Freiburg wieder auf das Duo setzen wird, ist allerdings noch unklar.

FC Bayern weiterhin mit vielen Verletzten

Fest steht, dass der FC Bayern aktuell jede Hilfe brauchen kann, um die schwierige Saison noch bestmöglich zu Ende zu bringen.

Ohne Gnabry und Davies hatten die Münchner in den letzten Wochen durch Niederlagen gegen Bayer Leverkusen (0:3) und den VfL Bochum (2:3) die Meisterschaft praktisch schon verspielt. In der Champions League geht man nach dem 0:1 im Hinspiel mit einer Hypothek ins zweite Achtelfinal-Duell mit Lazio Rom.

Der Klub hatte aufgrund der Misere unter der Woche verkündet, dass Tuchel nach der Saison seinen Posten räumen muss. Seitdem heißt es an der Säbener Straße mit Blick auf die restliche Saison: Schadensbegrenzung.

Auch nach der Rückkehr von Gnabry und Davies fehlen dem FC Bayern in der wichtigen Saisonphase jedoch noch immer etliche Spieler.

Die beiden Außenverteidiger Sacha Boey und Noussair Mazraoui laborieren weiter an Muskelfaserrissen. Kingsley Coman wird nach einem Innenbandriss erst im April zurück erwartet. Bouna Sarr (Kreuzbandriss) und Ersatztorhüter Daniel Peretz (Innenbandverletzung) müssen ebenfalls zuschauen.