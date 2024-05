Verzwickte Trainerliste des FC Bayern enthüllt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Schust

Max Eberl erlitt bei der Suche nach einem neuen Trainer für den FC Bayern viele Rückschläge

Die Trainersuche des FC Bayern ist längst zur Farce verkommen: Öffentliche Anbiederungen hatten bislang teils unerwartete Absagen zur Folge. Dass unlängst mit Thomas Tuchel der Mann absagte, den man seit Februar eigentlich ersetzen will, untermauert die ganze Misere des deutschen Fußball-Rekordmeisters, dessen Liste an Alternativen nicht mehr besonders üppig sein soll.

Nachdem Bayerns Sportvorstand Max Eberl gegenüber dem "ZDF" am Samstag vehement verneinte, dass der neue Trainer ein Italiener sein könnte und damit den Gerüchten, Roberto De Zerbi könne beim FC Bayern auf Tuchel folgen, eine klare Abfuhr verpasste, veröffentlichte "Bild"-Fußballchef Christian Falk auf X eine vermeintliche Kandidatenliste, die nur noch vier Namen umfasst - und noch kleiner werden sollte.

Laut Falk sind Roger Schmidt von SL Benfica sowie die vereinslosen Hansi Flick, Zinédine Zidane und José Mourinho die Trainer, die man beim FC Bayern noch auf dem Zettel haben soll. Da die "Bild" selbst am Samstagabend noch von der Absage Schmidts berichtete, muss wohl ein weiterer Coach gestrichen werden.

So weit, so gut: Mit Mourinho, Flick und Zidane blieben in diesem Fall immerhin drei Stars ihrer Zunft, die mindestens einmal die Champions League gewinnen konnten. Dem Portal "FCBINSIDE" zufolge soll man "intern" beim FC Bayern jedoch von keinem der Genannten vollends überzeugt sein.

Matthäus nennt zwei Kandidaten für den FC Bayern

Anders sieht das bei Rekordnationalspieler Lothar Matthäus aus.

Die lebende DFB-Legende schrieb unlängst in ihrer Kolumne bei "Sky": "Der einzige Trainer, den ich mir noch vorstellen könnte, wäre Zinédine Zidane. Ein ehemaliger Weltfußballer, ein erfolgreicher Trainer, eine große Persönlichkeit mit einer besonderen Ausstrahlung. Zidane mit seiner Aura im feinen Anzug in der Allianz Arena. Das würde zu Bayern München passen, dieses Bild würde mir sehr gut gefallen", nannte Matthäus seine ideale Option.

Auch Flick traue er eine erfolgreiche Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte zu.