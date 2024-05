BVB-Star Brandt reagiert auf EM-Aus

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Julian Brandt (l.) vom BVB fehlt bei der Heim-EM

Am Donnerstag verkündete Bundestrainer Julian Nagelsmann einen 27 Spieler umfassenden vorläufigen Kader für die anstehende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli). Was für viele Stars in der Bestätigung ihrer guten Leistungen gipfelte, hielt für einige andere eine herbe Enttäuschung parat - darunter Julian Brandt von Borussia Dortmund. Nun bezog der ausgebootete BVB-Ballkünstler Stellung.

Dass Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Heim-EM nicht auf seine Dienste setzt, nimmt BVB-Star Julian Brandt "sportlich" hin. Das erklärte der 28-Jährige am Samstag nach dem 4:0-Sieg gegen den SV Darmstadt 98 zum Saisonabschluss, bei dem Brandt zu den Torschützen der Schwarz-Gelben zählte.

Allerdings gab Brandt auch zu, dass die Nicht-Nominierung nicht völlig spurlos an ihm vorbeigegangen ist: "Natürlich gibt es eine gewisse Enttäuschung, weil man eine Europameisterschaft, vor allem im eigenen Land, gerne mitnimmt." Die Welt werde für ihn jetzt "aber nicht untergehen, es gibt noch viel im Leben zu erreichen".

Zu erreichen gibt es in allererster Linie noch den ganz großen Coup, wenn Brandt und Co. am 1. Juni im Finale der Champions League im Londoner Wembley-Stadion Real Madrid zum Tanz bitten.

BVB und Brandt wollen den ganz großen Coup

"Wir haben in zwei Wochen die Möglichkeit, das Größtmögliche im Vereinsfußball zu schaffen", betonte Brandt: "Die Bundesliga-Saison ist zumindest sauber beendet, jetzt versuchen wir, die zwei Wochen zu nutzen, damit wir in optimaler Verfassung nach England fliegen."

Brandts Nichtberücksichtigung gehört sicher zu den eher strittigen Entscheidungen von Nagelsmann. Mit zehn Toren und 16 Vorlagen in 46 Saisonspielen hat der 47-fache Nationalspieler 2023/24 immerhin eine gute Spielzeit hingelegt.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Brandt das Gros seiner Glanzleistungen in der ersten Saisonhälfte auf den Rasen zauberte. Für Nagelsmann könnte das Momentum ausschlaggebend gewesen sein.

In Reihen des BVB ist Brandt allerdings nicht der einzige Enttäuschte. Auch Kapitän Emre Can, Routinier Mats Hummels und Flügelflitzer Karim Adeyemi dürften auf eine Nominierung gehofft haben.