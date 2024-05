Drohnenshow für Meister Bayer Leverkusen

Imago/Bonn.digital/SID/IMAGO/Marc John

Bayer feierte die Meisterschaft mit einer Drohnenshow

Bayer Leverkusen hat zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Am Abend nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Augsburg am letzten Spieltag projizierte Hauptsponsor Barmenia deshalb mithilfe von 600 Drohnen mehrere bunte Bilder und Sprüche in den Nachthimmel über der BayArena und den zahlreichen Zuschauern.

Die Drohnen formten etwa Bilder von der Meisterschale und vom Bayer-Trikot, dazu waren "Deutscher Meister 2024", "Winnerkusen", "Spitzenkusen" und "?????kusen" zu lesen - letzteres wohl in Anspielung auf das mögliche Triple, das Bayer in der kommenden Woche erreichen kann. Zum Abschluss der rund zehnminütigen Show war gegen 22.10 Uhr schließlich ein Bild von Erfolgstrainer Xabi Alonso am Himmel zu sehen.