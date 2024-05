Medien: FC Bayern will brasilianischen Nationalspieler

IMAGO/Martin Dalton

Emerson Royal soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Wer 2024/25 als Trainer beim FC Bayern fungieren wird, steht nach wie vor in den Sternen des Südens, am Kader für die neue Saison soll man an der Säbener Straße dennoch bereits werkeln. In den Fokus ist angeblich ein Brasilianer gerückt, der sein Geld derzeit in der englischen Premier League verdient.

Emerson Royal von Tottenham Hotspur soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben. Das berichtet die "Bild". Demnach stehen die Chancen, den 25-jährigen Rechtsverteidiger aus London loszueisen, gar nicht schlecht. Die Spurs sollen durchaus bereit sein, den brasilianischen Nationalspieler ziehen zu lassen.

Allerdings, so der Bericht, ist nicht zu erwarten, dass Emerson Royal zum Schnäppchen wird. Satte 29 Millionen Euro soll Tottenham aufrufen.

Eine Summe, die wohl durchaus realistisch sein dürfte, zumal der FC Bayern nicht der einzige Klub sein soll, der es auf die Dienste des Mannes aus Sao Paulo abgesehen hat. Ein Wechsel nach München sei "eine von mehreren interessanten Optionen" für Emerson Royal, heißt es.

Konkret führt die "Bild" neben dem deutschen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin und die AC Mailand aus der italienischen Serie A an.

Der Abwehrspezialist wechselte 2022 vom FC Barcelona zu den Spurs, für die er bislang 100 Pflichtspiele bestritt (4 Tore/2 Vorlagen).

Ist Emerson Royal gut genug für den FC Bayern?

In München sucht man einen neuen Rechtsverteidiger wohl auch, um Joshua Kimmich die Rückkehr ins zentrale Mittelfeld zu ermöglichen - oder aber einem Abgang des deutschen Nationalspielers vorzubeugen.

Kimmichs Vertrag endet im Sommer 2025. Sollte 29-Jährige nicht verlängern, ist ein Verkauf im Sommer eine realistische Option. Zumal Bayerns Sportvorstand Max Eberl bei seinem Amtsantritt Anfang April betonte, dass ablösefreie Starabgänge vermieden werden sollen.

Hinterfragt werden darf allerdings, ob Emerson Royal den Ansprüchen des FC Bayern wirklich genügt. In London ist er im Jahr 2024 nur noch selten gesetzt.