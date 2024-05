Pressestimmen zu Tuchel: "Jetzt herrscht Chaos"

IMAGO/Laci Perenyi

Thomas Tuchel wird den FC Bayern definitiv verlassen

Am Freitag sorgte Thomas Tuchel für ein Beben in der deutschen Fußball-Landschaft, als er seinen endgültigen Abschied vom FC Bayern verkündete. Vorausgegangen waren Gespräche mit der Klub-Führung über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Auch in der Presse war das Echo nach dem Paukenschlag enorm. Ein Überblick:

DEUTSCHLAND

ntv: "Lächelnder Tuchel lässt den FC Bayern blöd dastehen! Auch die nächste Trainer-Idee ist gescheitert. Thomas Tuchel, mit dem es Gespräche über ein Kippen der Trennungs-Vereinbarung gab, verkündet seinen Abgang. Genüsslich sogar. Das wirft Fragen auf."

kicker: "Der Nächste, bitte! Die Trainersuche beim FC Bayern verkommt zur Farce."

Spiegel: "Alonso, Nagelsmann, Rangnick, Glasner: Niemand will oder kann den FC Bayern coachen. Jetzt hat auch Thomas Tuchel abgesagt. Er wirkt befreit. Anders sieht die Situation der Klubbosse aus."

Bild: "Armutszeugnis für den FC Bayern! Der FC Bayern erlebt einer der bittersten Phasen seiner ruhmreichen Geschichte und macht sich zum Gespött der Fußball-Welt."

ENGLAND

The Sun: "Thomas Tuchel lehnt die Chance ab, bei Bayern München zu bleiben, und will in die Premier League zurückkehren – ein Schub für Manchester United."

Daily Mail: "Tuchels Ankündigung wird unvermeidbar Spekulationen über einen möglichen Wechsel zu Manchester United befeuern, da die Zukunft von Cheftrainer Erik ten Hag immer noch unklar ist."

Mirror: "Thomas Tuchel bestätigt, dass er die Bayern verlässt. Er liebäugelt angeblich mit einer Rückkehr in die Premier League."

Metro: "Thomas Tuchel verlässt Bayern München, nachdem Verhandlungen inmitten von Gerüchten um Manchester United kollabieren."

The Guardian: "Tuchel bestätigt seinen Bayern-Abgang – gute Nachrichten für Manchester United? Der Deutsche ist bei Buchmachern Favorit darauf, neuer Trainer von Manchester United zu werden."

ITALIEN

La Reppublica: "Die Bayern nahmen - offenbar unter dem Druck einiger der wichtigsten Spieler im Kader - den Kontakt mit Tuchels Berater wieder auf, konnten jedoch keine Einigung erzielen."

Corriere dello Sport: "Tuchel verabschiedet sich von Bayern München. Das bedeutet auch heiße Stunden für die Wahl des Nachfolgers durch das Management."

Tuttosport: "Tuchel erwidert die Demütigung - und jetzt herrscht Chaos. Die Freistellungen, die Forderungen, die mangelnde Geduld gegenüber den Trainern und der Druck, gewinnen zu müssen: Die Bank der Bayern ist ein Tabu."

SPANIEN

Marca: "Tuchel gibt den Bayern ebenfalls einen Korb. Der aktuelle Trainer reiht sich ein in die Reihe der Neinsager Xabi Alonso, Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann."

AS: "Auch Tuchel erteilt den Bayern eine Absage. Das Trainerdrama zieht sich weiter hin."

Mundo Deportivo: "Tuchel macht keinen Rückzieher. Jetzt sucht der deutsche Verein erneut nach einem Ersatz für ihn."

FRANKREICH

Le Figaro: "Geht er? Geht er nicht? Die Fans des FC Bayern wissen nicht mehr, auf welchem Fuß sie tanzen sollen. Nach einer Reihe von Wendungen hat Thomas Tuchel seinen Abschied offiziell bekannt gegeben."

L'Équipe: "Bei Bayern München wird es keine Kehrtwende in Bezug auf Thomas Tuchel geben."